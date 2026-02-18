Pierwsza uczestniczka odpadła z "Farmy"! Ogromne emocje w programie
To dopiero trzeci odcinek nowej edycji "Farmy", a już jedna osoba musiała zniknąć z programu. Kto pożegnał się z marzeniami o wygranej w hicie Polsatu? Wiemy! Sprawdź, co się działo na "Farmie". Takich wydarzeń tuż po rozpoczęciu reality show nie spodziewał się chyba nikt.
Piąta edycja "Farmy" wystartowała w miniony poniedziałek, 16 lutego. W programie uczestnicy wybrali pierwszego Farmera Tygodnia i wszyscy uczą się życia na gospodarstwie. Niestety, chociaż program jeszcze nie rozkręcił się na dobre, to z "Farmy" już odpadła jedna osoba. Kto musiał pożegnać się z marzeniami o wygranej?
Wanesa odpadła z "Farmy"
Fani "Farmy" od miesięcy czekali na emisję najnowszej edycji programu. Teraz, kiedy reality show wystartowało, emocje rosną z odcinka na odcinek. Już w drugiej odsłonie "Farmy" nowi uczestnicy zamieszkali w szopie ze zwierzętami, a niestety, dziś wieczorem dowiedzieliśmy się, że jedna z nowych osób musiała pożegnać się z "Farmą".
Andrzej z drużyny czerwonej musiał wskazać przeciwnika z drużyny niebieskiej. Ostatecznie wybrał Wanesę, z którą zmierzył się w pojedynku. Osoba, która gorzej poradziła sobie w zadaniu na wodzie musiała pożegnać się z programem. Niestety, to Wanesa odpadła z "Farmy". Andrzej z kolei po wygranej w konkurencji mógł przeprowadzić się z szopy do pozostałych farmerów.
Fani podzieleni po odejściu Wanesy z "Farmy"
Andrzej wygrał pojedynek z Wanesą, a jej odpadnięcie wywołało sporo komentarzy w sieci. Fani są podzieleni po wydarzeniach w trzecim odcinku "Farmy". Jedni cieszą się ze zwycięstwa Andrzeja, inni żałują, że Wanesa zniknęła z programu.
Szkoda Wanesy
Kibicuję Andrzejowi od samego początku
Andrzej bał się przegrać i wybrał kobietę zamiast chłopów
Szkoda. Ona była fajna
Żałujecie, że Wanesa tak szybko zniknęła z "Farmy"?
Podoba się Wam piąta edycja programu i macie już swoich faworytów w programie?
