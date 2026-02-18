Piąta edycja "Farmy" wystartowała w miniony poniedziałek, 16 lutego. W programie uczestnicy wybrali pierwszego Farmera Tygodnia i wszyscy uczą się życia na gospodarstwie. Niestety, chociaż program jeszcze nie rozkręcił się na dobre, to z "Farmy" już odpadła jedna osoba. Kto musiał pożegnać się z marzeniami o wygranej?

Wanesa odpadła z "Farmy"

Fani "Farmy" od miesięcy czekali na emisję najnowszej edycji programu. Teraz, kiedy reality show wystartowało, emocje rosną z odcinka na odcinek. Już w drugiej odsłonie "Farmy" nowi uczestnicy zamieszkali w szopie ze zwierzętami, a niestety, dziś wieczorem dowiedzieliśmy się, że jedna z nowych osób musiała pożegnać się z "Farmą".

Andrzej z drużyny czerwonej musiał wskazać przeciwnika z drużyny niebieskiej. Ostatecznie wybrał Wanesę, z którą zmierzył się w pojedynku. Osoba, która gorzej poradziła sobie w zadaniu na wodzie musiała pożegnać się z programem. Niestety, to Wanesa odpadła z "Farmy". Andrzej z kolei po wygranej w konkurencji mógł przeprowadzić się z szopy do pozostałych farmerów.

Fani podzieleni po odejściu Wanesy z "Farmy"

Andrzej wygrał pojedynek z Wanesą, a jej odpadnięcie wywołało sporo komentarzy w sieci. Fani są podzieleni po wydarzeniach w trzecim odcinku "Farmy". Jedni cieszą się ze zwycięstwa Andrzeja, inni żałują, że Wanesa zniknęła z programu.

Szkoda Wanesy

Kibicuję Andrzejowi od samego początku

Andrzej bał się przegrać i wybrał kobietę zamiast chłopów

Szkoda. Ona była fajna komentują fani na Instagramie.

Żałujecie, że Wanesa tak szybko zniknęła z "Farmy"?

Podoba się Wam piąta edycja programu i macie już swoich faworytów w programie?

Pierwsza uczestniczka musiała pożegnać się z "Farmą"! Ogromne emocje w programie fot. mat. prasowe Polsat