Dawid, uczestnik drugiego sezonu programu „Żona dla Polaka. Toronto”, dał powód do dyskusji fanom randkowego show. Kandydat Doroty opublikował na Instagramie galerię zdjęć z okazji swoich urodzin, które świętował w Australii, gdzie mieszka na co dzień. W krótkim opisie do zdjęć Dawid podkreślił, że australijskie zachody słońca są dla niego niezapomniane, a sam dzień urodzin należał do bardzo udanych. Takie szczere wyznanie natychmiast przyciągnęło uwagę widzów w obliczu zbliżającego się finału. Wpis Dawida skomentowała sama Dorota.

Jakie będą ostateczne wybory w programie „Żona dla Polaka”?

Drugi sezon „Żony dla Polaka. Toronto” dobiega końca. Widzowie czekają na dwa ostatnie odcinki, by poznać ostateczne decyzje uczestników, w tym Doroty. Uczestniczka nie ukrywała, że decyzja nie jest łatwa i do końca nie była pewna, czy wybierze Dawida czy Pawła. Wiadomo już, że Wojtek wybrał Magdalenę, po tym jak nieoczekiwanie Justyna opuściła program, ale jeszcze przed nami decyzja Matta, Macieja i oczywiście Doroty.

Potem w finałowym odcinku dowiemy się, czy jakiś związek przetrwał po programie, bo w pierwszej edycji niestety nikomu to się nie udało. A tymczasem Dawid z "Żony dla Polaka" już teraz zaskoczył zdjęciem i pokazał, jak spędza urodziny. Jest z nim Dorota?

Dawid z „Żony dla Polaka” cieszy się swoim szczęściem

Dawid po zgłoszeniu się do programu "Żona dla Polaka" nie ukrywał, że swoje miejsce do życia odnalazł w Australii, jednak zapewniał, że dla miłości mógłby wiele zmienić w swoim życiu. Ostatnio pokazał, jak świętował swoje urodziny i okazuje się, że u jego boku nie zobaczymy Doroty. Mimo to, pochwalił się, że urodziny były bardzo udane:

Urodzinki udane i te australijskie zachody słońca chyba nigdy mi się nie znudzą. napisał na Instagramie Dawid

Pod urodzinowym postem Dawida pojawiło się mnóstwo komentarzy. Fani programu „Żona dla Polaka. Toronto” pospieszyli z życzeniami i pozytywnymi reakcjami. Szczególne poruszenie wywołał komentarz Doroty, która decyduje między Dawidem a Pawłem. Jej reakcja to wymowne emotikony radości.

😍🥰 - napisała Dorota

Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin.

Wszystkiego najlepszego spełnienia marzeń - piszą pozostali internauci

Chcesz zobaczyć tę treść? Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Instagram i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie. Zmień ustawienia

Zobacz także: