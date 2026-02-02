Kandydatka Macieja z "Żony dla Polaka" ujawniła to o randce

W piątym odcinku „Żony dla Polaka” doszło do niespodziewanych zwrotów akcji. Kasia podjęła decyzję o opuszczeniu programu i zakończeniu relacji z Wojtkiem, Maciek pożegnał się z Anią, a emocje między Dorotą i Marcinem sięgnęły zenitu. Wiola zaskoczyła wszystkich swoją bezpośredniością, a tymczasem Maciej zaprosił na randkę Iwonę. Wydawało się, że świetnie się bawią... a jak było naprawdę? Iwona właśnie wszystko ujawniła!

Wiola przejmuje kontrolę u Maćka. Kandydatki postawione pod ścianą

Wiola, jedna z kandydatek ubiegających się o serce Maćka, postanowiła działać i bierze los w swoje ręce. Kobieta nie ukrywa, że zależy jej na relacji z Maciejem i w czasie wspólnego poranka zadała innym dziewczynom bezpośrednie pytanie o ich motywacje do pozostania w programie. Jej zachowanie wzbudziło zdziwienie zarówno u kandydatek, jak i u samego Maćka.

Wiola nie kryła, że przyszła do programu z myślą o Maćku i to na nim skupia swoją uwagę. Swoją postawą sprawiła, że inne uczestniczki poczuły się niekomfortowo, a Maciek z uwagą przysłuchiwał się odpowiedziom każdej z nich

Romantyczna randka Macieja i Iwony

Potem Maciej zdecydował się zaprosić na randkę Iwonę i wybrali się na piknik. Oboje nie ukrywają, że doskonale im się razem rozmawia, mają wspólną pasję, jaką jest sport, a mężczyzna wydaje się realnie zainteresowany ciekawą osobą swojej kandydatki.

Podczas randki nie brakowało też romantycznych scen, a co się wydarzyło potem... Teraz Iwona o wszystkim opowiedziała w relacji na Instastory. Okazuje się, że obojgu dopisywały dobre humory i nie brakowało żartów.

Cześć kochani, jestem świeżo po randce. Byliśmy na pikniku na plaży z widokiem na Toronto. Było vibe'owo bardzo, tak romantycznie. Co prawda mało zjedliśmy, bo byliśmy po obiedzie. No ogólnie żartowaliśmy sobie. - wyznała Iwona na Instagramie.

Iwona z "Żony dla Polaka" zdradziła, co nieco na temat swojego życia i przeszłości:

Rozmawailiśmy o tym, że byłam sołtysem, o tym jak dostałam tą pracę, o tym, co jest dla mnie ważne w życiu. Powiedziałam, że mam na drugie imię Jodła, po prostu wszystkie chwyty dozwolone. powiedziała na koniec

Sądzicie, że Maciej wybierze Iwonę?

