Kolejny odcinek „Żony dla Polaka” potwierdza, że atmosfera w każdym z domów jest coraz gęstsza. Szczególnie dotyczy to Wojtka, który zostaje sam na sam z kandydatką po zaskakującej rezygnacji drugiej uczestniczki. Matt, choć wydaje się, że już wybrał partnerkę, nadal nie jest przekonany, czy na pewno chce się otworzyć na nową relację. Natomiast Maciek zaprasza na randkę jedną z czterech kandydatek, co wywołuje niepewność pozostałych. Za to Dorota ma za sobą dwa gorące spotkania z Dawidem i Pawłem.

Dorota z „Żony dla Polaka” stoi przed trudną decyzją. Paweł ją pocałował

Dorota z pewnością nie może narzekać na brak wrażeń po ostatnim odcinku „Żony dla Polaka”. Najpierw wybrała się z Dawidem na jogę dla par. Kandydat nie ukrywał, że ubrana w różowy strój sportowy kobieta bardzo mu się spodobała. Kilka razy pozwolił sobie na komplement w stronę Doroty. Jednak ta zauważyła, że Dawid wciąż nie wie, jak pójść krok dalej.

Chciałbym poprosić panią instruktor, żeby nas samych zostawiła stwierdził Dawid.

Dawid nie wie chyba, jak do mnie podejść przyznała Dorota.

A to był dopiero początek. Sporo emocji Dorota przeżyła także z drugim kandydatem. Paweł zabrał ją na wyścigowy tor kartingowy. Najpierw nauczył ją kierować, następnie oboje zaczęli się ścigać. Dorota nie ukrywała, że uczestnik bardzo jej imponuje swoją stabilnością, tym jak swobodnie się zachowuje. Przyznała, że czuje się przy nim bezpieczna. Na koniec Paweł kilka razy pocałował ją w usta.

Dorota stwierdziła otwarcie, że ma ogromny problem z wybraniem między swoimi kandydatami. W towarzystwie obu czuje się dobrze i nie chciałaby zranić żadnego z nich. Zwłaszcza że po stronie Pawła widać spore zaangażowanie. Mężczyzna jednak zauważ, że kobieta ma mętlik w głowie.

Na koniec Dorota spotkała się ze swoimi kandydatami w domu. Przed ostateczną decyzją chciała zobaczyć, jak zachowują się wśród dzieci i zwierząt.

„Żona dla Polaka”. Kandydatka Wojtka rezygnuje mat. prasowe

„Żona dla Polaka”. Kandydatka Wojtka rezygnuje mat. prasowe

Wojtek i Magda z „Żony dla Polaka” zostali sami. Justyna zrezygnowała z programu

Po odesłaniu dwóch kandydatek do Polski, Wojtek wybrał się na piknik z Magdą i Justyną. Podczas spotkania z Kacprem Kuszewskim okazało się, że niedługo mężczyzna zostanie w domu już tylko z jedną dziewczyną. Justyna przyznała, że coraz gorzej znosi rozłąkę z bliskimi i chciałaby wrócić do domu. Kanadyjskie Toronto nie przypadło jej do gustu na tyle, by chciała tam zostać. W dodatku stwierdziła, że nie jest w typie Wojtka.

Mnie również Toronto bardzo się spodobało na początku. Chociaż muszę przyznać, że tęsknota za Polską i moją rodziną staje się coraz silniejsza, więc powoli żegnam się już z tym programem. Odbyłam z Wojtkiem rozmowę poza kamerami, więc Wojtek jest tego świadomy. Nie do końca jest tak łatwo przeprowadzić się na inny kontynent i żyć wśród ludzi, którzy mówią innym językiem, myślą inaczej. Tu mam wrażenie, że oddycham ciągle oparami marihuany i myślę, że to zalegalizowanie narkotyku też negatywnie wypłynęłoby na mnie, bo w przeszłości miałam z tym kontakt i nie chciałabym do tego wracać wyjaśniła Justyna.

Czułem, że był dystans między nami i nasz związek romantyczny nie szedł w dobrą stronę stwierdził Wojtek.

Później Wojtek zdradził, że Magda i tak była jego pierwszym wyborem. Kolejne dni miały być sprawdzianem ich relacji. Najpierw mężczyzna przyniósł jej kwiaty i zaprosił ją na spacer. Wybrał róże – jak sam podkreślił – symbol miłości.

Magda nie ukrywała, że ma zupełnie inny gust i czasem dzieliła się swoimi spostrzeżeniami wobec Wojtka. Choćby dotyczącymi jego fryzury. Później para wybrała się do parku linowego. Było to prawdziwe wyzwanie dla Magdy. Mężczyzna podkreślił, że bez adrenaliny nie ma życia. Ale to ekstremalne doświadczenie najwyraźniej ich do siebie zbliżyło. Wojtek zaczął mówić do niej „serduszko” i „kochanie”. Wyznał nawet, że mógłby zbudować dla niej dom.

Na koniec parę czekała poważna rozmowa w samochodzie na temat przyszłości tej relacji. Wojtek otwarcie przyznał, że jest gotowy na związek na odległość, a Magda stwierdziła, że rozważyłaby nawet przeprowadzkę. Kolejnego dnia mężczyzna zabrał kandydatkę na naukę tańca do studia swojego przyjaciela, gdzie Magda poznała jego mamę i bliskich!

„Żona dla Polaka”. Kandydatka Wojtka rezygnuje mat. prasowe

Maciek z „Żony dla Polaka” znów zaprosił Iwonę na randkę. Pozostałe kandydatki były zaniepokojone

Atmosfera wokół kandydatek Maćka z „Żony dla Polaka” stała się napięta. Dziewczyny zaczęły się niecierpliwić, natomiast mężczyzna nadal nie ogłosił swojej decyzji. W dodatku wciąż traktował wszystkie uczestniczki w podobny sposób.

To już ten moment, kiedy któraś z nas powinna zacząć dostawać coraz więcej uwagi. Jeżeli do samego końca będziemy dostawali taką samą ilość uwagi od Maćka, jaką dostajemy teraz, to wydaje mi się, że po prostu Maciek w Kanadzie zostanie sam stwierdziła Iwona.

I to właśnie Iwonę zaprosił na randkę. To wywołało zazdrość i niepewność u pozostałych dziewczyn. Kandydatka ubrała się w odważną sukienkę i spotkała się z Maćkiem w apartamencie na kolację z winem. Mężczyzna przyznał, że stęsknił się za nią. Nie ukrywał też fascynacji i zauroczenia. Wspomniał nawet o motylkach w brzuchu. Podkreślił, że nie ma zamiaru nikogo zwodzić ani okłamywać.

Warto przypomnieć, że wcześniej kandydatka Macieja z "Żony dla Polaka" ujawniła to o randce!

„Żona dla Polaka”. Kandydatka Wojtka rezygnuje mat. prasowe

Matt z „Żony dla Polaka” musiał pobyć sam. Ma poważny dylemat

Choć Matt w swojej głowie wybrał już Kasię, nadal ma problem z deklaracją. Przyznał, że choć kandydatka wydaje się fantastyczną kobietą, z którą chętnie zbudowałby związek, czuje pewien niepokój. Stwierdził, że nauczył się żyć sam i nie chciałby przeżywać ponownego rozczarowania. W dodatku dochodzi jeszcze kwestia odległości między Kanadą a Polską.

Niepokoi mnie odległość pomiędzy Polską a Kanadą. Niepokoi mnie zmiana w jedną stronę – czy w drugą. Jeśli wrócę do Polski, to jest jednak ponowna emigracja dla mnie, która nie jest łatwa. Jak w każdym nowym związku jest wiele niewiadomych. Uciekam do siebie, zamknę się w kuchni, coś chcę zrobić, coś upiec, bo potrzebuję czasu dla siebie powiedział.

Serce mówi: fajna dziewczyna. To wygląda, że z tego może być coś fajnego. Ale mózg mówi, żeby myśleć logicznie dodał.

Na koniec Matt dołączył do dziewczyn ze swoimi wypiekami. Wszyscy spędzili miły czas. Wygląda na to, że w kolejnym odcinku czekają nas poważne decyzje kilku uczestników „Żony dla Polaka”. Natomiast Wojtek, który już nie musi wybierać, będzie się rozglądał za pierścionkiem!

Zobacz także: Odejście Marcina wywołało poruszenie wśród fanów "Żony dla Polaka". Posypały się komentarze