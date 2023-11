Kolejne kontrowersje wokół "Big Brothera"! Jak się okazuje Radosław Palacz, którego możemy oglądać na ekranie TVN7 ma już za sobą pewien epizod aktorski. Uczestnik, który słynie ze swojej brody kilka miesięcy temu dołączył do obsady "Korony Królów". Zdjęciami z planu pochwalił się w sieci. Czy praca z kamerą pomoże mu dotrwać do finału w "Big Brotherze"?

Jeszcze rano pisaliśmy o jednej z uczestniczek, która wystąpiła w reklamie z Anną Lewandowską, a już teraz dowiadujemy się, że kolejny bohater show miał wcześniej styczność z kamerą. 41-letni Radosław Palacz kilka miesięcy temu wystąpił w "Koronie Królów". W serialu wcielił się w cyrulika, czyli dawnego fryzjera i pielęgniarza.

Pochodzący z Piekar Śląskich, stolarz został "pierwszym pełnoprawnym mieszkańcem Domu Wielkiego Brata".

Radosław z zamiłowania jest wędkarzem i akwarystą.

Radosław ma do siebie duży dystans i budzi sympatię wielu osób. Niektórzy określają go mianem hipstera, głównie dlatego, że nie da się go zaszufladkować. Jest pewny siebie i otwarty na nowości. Dodatkowo, udziela się w klubach brodaczy, z racji okazałego zarostu. Jest lokalnym społecznikiem, organizuje duże akcje charytatywne - czytamy na stronie "Big Brothera".