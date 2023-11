W „Big Brotherze” już od początku programu pojawiają się konflikty między uczestnikami i kontrowersje związane z wypowiedziami niektórych z nich. Okazuje się, że Łukasz Darłak zapytany w programie wprost o swoją orientację przez pozostałych mieszkańców domu Wielkiego Brata zaprzeczył, że jest gejem. Po czym w pokoju zwierzeń wyznał, że jednak nim jest. Niektórzy poczuli się dotknięci kłamstwem Łukasza na tyle, że nominowali go do opuszczenia programu. W sieci wybuchła prawdziwa burza! Zobaczcie dlaczego...

Czy Łukasz został nominowany przez swoją orientację seksualną?

Oszukany po wyznaniu Łukasza Darłaka poczuł się Tomasz. Model postanowił opowiedzieć o swoich odczuciach po coming oucie chłopaka w pokoju zwierzeń. Zachowanie Łukasza, który co innego mówi uczestnikom, a co innego Wielkiemu Bratu oburzyło modela na tyle, że postanowił nominować go do odejścia. Zaskakujące jest wyjaśnienie Tomasza, który uparcie twierdzi, że powodem nominacji nie jest orientacja seksualna Łukasza, a fakt, że okłamał mieszkańców.

Łukasz nie określił swoich preferencji na początku. Czuję się przez niego oszukany. On mnie okłamał - swoją decyzję uzasadnił model.

Opinie Internautów po nominowaniu Łukasza!

Niestety odczucia widzów są zupełnie inne. Po niedzielnym programie w sieci zawrzało. Widzowie uważają, że teraz to Tomasz okłamuje wszystkich i nie chce zdradzić prawdziwego powodu nominacji Łukasza. Internauci wprost zarzucają mu brak tolerancji dla osób innej orientacji:

Na początku wydawał się fajnym facetem, a wyszło inaczej Tylko udaje, że jest taki tolerancyjny

Sądzicie, że Tomasz przesadził nominując Łukasza?

Łukasz Darłak jest jedną z bardziej kontrowersyjnych postaci w programie "Big Brother"

