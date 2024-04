Emocje w "Hotelu Paradise" nie opadają. Na ostatniej Pandorze Natalia musiała zmierzyć się z trudnymi pytaniami od uczestników, których uważała za swoich przyjaciół. Uczestniczka "Hotelu Paradise" nie ukrywa rozgoryczenia. Myślicie, że sobie zasłużyła?

Natalia z "Hotelu Paradise" zmiażdżona na Pandorze

W ostatnich odcinkach miłosnego hitu TVN7 widzowie żyli konfliktem Bartka i Ady, którzy wciąż nie mogli dojść do porozumienia. Gdy w ich relacji zaczęło się układać, czarne chmury w raju pojawiły się nad Natalią, która podczas ostatniej Pandory musiała zmierzyć się z trudnymi i nieprzyjemnymi pytaniami od uczestników. Już jakiś czas temu widzowie mieli dość zachowania Natalii z "Hotelu Paradise", która ich zdaniem skupia się na relacjach innych, a nie na swojej. Uczestnicy show również zaczęli zauważać, że Natalia jest wobec nich nieszczera, więc postanowili zadać jej bardzo bezpośrednie i trudne pytania na Pandorze:

Dlaczego chciałaś wyeliminować Michała, a teraz udajesz z nim parę? Dlaczego obgadujesz ludzi za ich plecami, a potem udajesz, że wszystko jest ok? Dlaczego mówisz różne rzeczy na temat chłopaków niekoniecznie prawdziwe w tym samym psujące ich relacje, mieszając ich w głowach? Czemu obadujesz dziewczyny za plecami, a później udajesz ich przyjaciółkę? Dlaczego wszystkich ze sobą skłócasz? — tak brzmiały pytania na Pandorze.

Natalia z "Hotelu Paradise" nie ukrywała tego, że nie spodziewała się tak nieprzyjemnych pytań od uczestników. Uczestniczka show była zawiedziona, że nikt nie potrafił porozmawiać z nią wprost o swoich uprzedzeniach.

Totalnie nie rozumiem tych pytań. Wydaje mi się, że takie pytania powinniśmy zadawać sobie w domu, a nie na pandorze anonimowo i chyba po prostu ktoś się boi powiedzieć to prosto w oczy — powiedziała Natalia na Pandorze.

Po głębokich przemyśleniach Natalia wyznała, że sądzi, że to właśnie Bartek zadał jej te wszystkie niełatwe pytania. Warto dodać, że lektor podkreślił w odcinku, że nawet jeżeli były tam pytania od Bartka to niemożliwe, że wszystkie wyszły spod jego ręki.

Patrząc po ostatniej Pandorze, jaki hejt dostałam, wydaje mi się, że to jest od Bartka. Zobaczymy, dzisiejsza wyrocznia też może pokaże — powiedziała Natalia następnego dnia.

Odcinki do 8. edycji "Hotelu Paradise" już dawno zostały nagrane, ale wygląda na to, że Natalię wciąż bolą pytania od uczestników. Uczestniczka show opublikowała na InstaStories specjalne nagranie do autorów pytań z Pandory, którym uderza w tzw. boksera.

Do osób, które zadawały mi pytania na pandorze — napisała Natalia.

A wy co sądzicie o całej tej sytuacji?