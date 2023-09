Fani "Hotelu Paradise" długo na to czekali. Emocje sięgnęły zenitu

7. edycja "Hotel Paradise" wzbudza niemałe emocje, w szczególności po przyjściu Łucji, która na Rajskim Rozdaniu stanęła za Rochem, przez co Sabina musiała opuścić hotel. Po jej odejściu swoje zainteresowanie uczestnikiem oznajmiła również Kornelia i Alicja, które próbują za wszelką cenę stworzyć z nim parę. Teraz podczas Q&A była uczestniczka show zdradziła, co myśli o zachowaniu dziewczyn wobec jej byłego partnera. Dziewczynom było nas rękę to, że niedawno ja odeszłam z hotelu i teraz swoje sidła gdzieś tam próbują zawiesić - powiedziała Sabina. Sabina z "Hotel Paradise" o zalotach Kornelii i Alicji do Rocha 7. edycja miłosnego show TVN od pierwszych odcinków budzi wielkie emocje. Gdy w "Hotelu Paradise" pojawiła się nowa uczestniczka Łucja, w raju zapanował chaos, a dziewczyny poczuły się zagrożone. Łucja otrzymała immunitet i na Rajskim Rozdaniu postanowiła wybrać chłopaka, który pokazał jej największe wsparcie w hotelu - Rocha. Jego partnerka Sabina, zmuszona była podejść do Patryka, który z kolei wybrał Kornelie, przez co ona musiała opuścić raj. Po odejściu Sabiny z hotelu Kornelia i Alicja oznajmiły, że podoba im się Roch i chciałyby stworzyć z nim parę. Postanowiły więc mu to powiedzieć i jak na razie nie informować o tym swoich obecnych partnerów. Teraz była partnerka Rocha, została zapytana przez internautkę o tym, co sądzi o zachowaniu dziewczyn. Sabina nie wahała się przed odpowiedzią. Jest też sporo właśnie tego typu pytań o nowe adoratorki Rośka. No i nie dziwi mnie, że o to pytacie, bo jednak byliśmy razem w parze jeszcze niedawno. No słuchajcie, jakby to mam ująć, no dziwnie się tak patrzy, ciekawe zjawisko. Myślę, że dziewczynom było nas rękę to, że niedawno ja odeszłam z hotelu i teraz swoje sidła gdzieś tam próbują zawiesić. Zobaczymy, co...