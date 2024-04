Dagmara Kaźmierska była jedną z najpopularniejszych uczestniczek kończącej się powoli 14. edycji "Tańca z Gwiazdami". Choć według jurorów nie radziła sobie na parkiecie najlepiej, mogła liczyć na ogromne wsparcie widzów - dzięki esemesom z łatwością przechodziła do kolejnych odcinków. Z programu sama zrezygnowała tuż przed ćwierćfinałem, ze względu na kontuzję. Teraz Kaźmierska znalazła się w centrum wielkiej afery - choć jej kryminalna przeszłość nie była tajemnicą, niedawno na jaw wyszły nieznane wcześniej, szokujące fakty. Czy produkcja tanecznego show Polsatu odniosła się do skandalu z jej udziałem?

"Taniec z Gwiazdami" a sprawa Dagmary Kaźmierskiej

Portal goniec.pl ujawnił śledztwo w sprawie przeszłości Dagmary Kaźmierskiej. Dotarł do zeznań jednej z ofiar Kaźmierskiej, która lata temu pracowała w prowadzonej przez Dagmarę agencji towarzyskiej. Na miejscu dochodziło do przemocy - kobieta zeznawała, że była wielokrotnie bita, zastraszana, zmuszana do brania narkotyków. Została również zgwałcona, co miało być dla niej karą. Kaźmierska za "kierowanie wykonaniem czynu zabronionego", czyli zgwałcenie Marii A., sutenerstwo i przymuszanie do prostytucji, została prawomocnie skazana na 3 lata więzienia. W zakładzie karnym spędziła jednak 14 miesięcy. Dagmara w jednym z wpisów zdradziła, że wkrótce zabierze głos w sprawie.

Niedługo się odniosę do sprawy i co mądrzejszy spojrzy na to inaczej. Ludziom tak łatwo jest kogoś pogrzebać nie znając prawdy napisała Kaźmierska

Lata później Kaźmierska została telewizyjną gwiazdą - zaczęło się od show "Królowe życia" w TTV, następnie przyszły kolejne programy, a nawet seriale i film. W ostatnich tygodniach brylowała w polsatowskim "Tańcu z Gwiazdami". Widzowie, po ujawnieniu materiału goniec.pl, od razu zaczęli nawoływać produkcję do tłumaczeń. Czy producenci i stacja posłuchali internautów?

Półfinałowy odcinek "Tańca z Gwiazdami" rozpoczął się tak jak zwykle - widzów przywitali gospodarze show, Paulina Sykut-Jeżyna oraz Krzysztof Ibisz.

Poproszę o brawa dla mojej pięknej współprowadzącej mówił Ibisz o Sykut

Następnie poinformowali, że program będzie miał dwie części - latynoską i ognistą oraz standardową i klasyczną. O Dagmarze Kaźmierskiej nie wspomniano ani słowem.

Nie jest również tajemnicą, że w finale "Tańca z Gwiazdami", który już za tydzień, 5 maja, zabraknie Dagmary Kaźmierskiej, mimo że tradycyjnie pojawią się wszyscy inni uczestnicy, którzy odpadli wcześniej.

Atmosfera w Polsacie jest bardzo nerwowa, wszyscy najchętniej odcięliby się od sprawy. mówił informator serwisu Pudelek.pl

