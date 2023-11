4 z 8

Renata Kaczoruk zabierze widzów do Wrocławia do swojego liceum, a także do Opery Wrocławskiej, gdzie spędzała czas z siostrą za kulisami:

Mama, pianistka operowa, zabierała nas do pracy, gdy nie miała nas z kim zostawić. Nikogo nie dziwił widok sześciolatek biegających podczas próby za kulisami – wspomina Renata.

Modelka opowie również o zajęciach baletowych, na które uczęszczała jako kilkuletnia dziewczynka.

