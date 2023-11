1 z 4

Uczestnicy "Sanatorium miłości" na wspólnych wakacjach

"Sanatorium miłości" to program, którego celem było pokazanie między innymi, że starość nie musi być smutna i nudna. Uczestnicy, którzy zgłosili się do tego show, są tego najlepszym przykładem. Marta Manowska nie mogła się nadziwić, ile w nich radości życia. Sama starała się od nich uczyć tego optymizmu.

Okazuje się, że przyjaźnie, które zostały zawarte na planie programu, przetrwały do dzisiaj. Kilkoro uczestników spędza właśnie wspólnie wakacje. Wiesia, Marek, Janina, Joanna oraz Walentyna pochwalili się w sieci wspólnymi zdjęciami. Co ciekawe, wśród nich zabrakło Małgorzaty, sympatii jedynego z emerytów w tym gronie. Czyży plotki o tym, że oboje próbują do siebie wrócić, były przesadzone?