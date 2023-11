2 z 4

Podobno Małgosia i Marek planowali wziąć ślub już jesienią. Jedynym problemem było to, gdzie zamieszkają. Oboje byli bowiem bardzo przywiązani do swoich domów i nie chcieli z nich zrezygnować. Jednak wydaje się, że to nie to było główną przyczyną ich rozstania...

Zobacz także: Życie Małgosi i Marka po programie "Sanatorium miłości" to nie bajka... Nie wszystko idzie po ich myśli

Małgorzata w rozmowie z "Rewią" potwierdziła, że rozstała się z Markiem. Emerytka zdradziła kulisy tej historii. Okazuje się, że Małgosi w pewnym momencie zaczęły przeszkadzać pewne cechy jej partnera.

Wtedy zrozumiałam, że to nie człowiek dla mnie - wyznaje Małgorzata w rozmowie z "Rewią".

Choć dała ukochanemu szansę na zmianę, on jej nie wykorzystał. Marek miał pojawić się u niej w lany poniedziałek. Niestety, emeryt nie dał znaku życia. Małgorzata spędziła święta samotnie i uznała, że jej znajomość z Markiem to przeszłość. Dlaczego emeryt nie odezwał się do ukochanej?