Łozo, Tymon Tymański czy Jacek... Stachurski? Kto zostanie nowym jurorem "Must Be The Music"? W finałowym odcinku ostatniej edycji show Piotr Rogucki zrezygnował z bycia jurorem w Must be The Music. Właśnie trwają rozmowy z kandydatami, którzy będą mieli szansę zasiąść w jury programu obok Kory, Elżbiety Zapendowskiej i Adama Sztaby. Party.pl dowiedziało się, z kim telewizja Polsat prowadzi rozmowy.

Pierwszym z kandydatów jest Wojtek Łozo Łozowski, bo już sprawdził się jako juror tego show i był lubianym jurorem, głosującym za młodymi artystami. Wielką niespodzianką jest wybór Tymona Tymańskiego, który jest niepokornym artystą uwielbiającym wyszukane metafory dotyczące seksu i trudno byłoby go okiełznać w programach na żywo.

Jak to skomentował Kuba Wojewódzki, kolega Tymańskiego z jednaj stacji radiowej?

Człowiek, który z wieloletniego odmawiania takim propozycjom uczyni swoje ideologiczne kredo. Zastanawiam się, komu bardziej współczuć, widzom czy jemu - napisał w swoim felietonie w Polityce.

Ale chyba największym szokiem jest to, że powadzone są rozmowy z Jackiem Stachurskym. Powód?

Do programu zgłaszają się często artyści wykonujący muzykę rozrywkową. Ale rzadko przechodzą dalej. Dlatego dobrze by było, aby mieli wsparcie jurora, który taką muzykę lubi i docenia - mówi Party.pl osoba z produkcji show.

Rozmowy trwają także z Muńkiem Staszczykiem, Robertem Gawlińskim i Maciejem Maleńczukiem.

A Wy kogo byście widzieli jako jurora 11. edycji Must Be the Music ? Zagłosujcie w naszej sondzie.

Tymon Tymański - człowiek orkiestra, jest radiowcem, scenarzystą, wokalistą, poetą. Czy zostanie jurorem?

Łozo był teraz prowadzącym Super Dzieciaka. Czy wróci do MBTM?

Jacek Stachursky pierwszy raz w życiu zostałby jurorem:

Muniek Staszczyk występuje często na festiwalach Polsatu:

Robert Gawliński, podobno był brany też pod uwagę do The Voice of Poland:

Maciej Maleńczuk też jest częstym gościem imprez Polsatu: