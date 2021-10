TYLKO U NAS! "Prince Charming": Oto pierwsi uczestnicy show, którzy powalczą o serce Jacka Jelonka

Debiutowała 20 lat temu i przez ten czas grała w serialu, śpiewała, tańczyła, była jurorką. Teraz Ola Szwed poprowadzi nowy show Telewizji Polsat „Ninja Warrior Polska”. Emocji w tym programie nie zabraknie na pewno. Uczestnicy „Ninja Warrior Polska”, show, który jesienią pokaże Telewizja Polsat, mieli bowiem do pokonania ekstremalny tor przeszkód. Ci, którzy w programie wzięli udział, trenowali po kilka godzin dziennie, bo bez żelaznej kondycji nie dałoby się sprostać morderczemu wyzwaniu. Show poprowadziła Aleksandra Szwed (29), a komentatorzy to były sportowiec Łukasz „Juras” Jurkowski oraz dziennikarz sportowy Jerzy Mielewski. Co w męskim i sportowym gronie robi Ola? – Jej zadaniem było przeprowadzenie krótkich rozmów z uczestnikami i ich bliskimi przed startem i po nim. Aleksandra była jedną z wielu kandydatek. Wybraliśmy ją, bo ma ten luz przed kamerą, do tego jest niezwykle bezpośrednią i ciepłą osobą. Fascynuje ją sport i wie, ile wysiłku trzeba włożyć w treningi, żeby coś osiągnąć. Wie to, bo ma sportowca w domu – mówi „Party” producent programu Maciej Myszka. Sama Szwed uważa, że program jest bardzo emocjonujący. – Nie spodziewałam się, że będzie to tak intensywne doświadczenie. W trakcie kręcenia zdjęć kibicowałam uczestnikom tak mocno, że... straciłam głos! Była konieczna interwencja lekarska – wspomina. Zobacz także: Ola Szwed pokazała ZDJĘCIE synka Borysa! Kariera Oli Szwed Karierę zaczęła ponad 20 lat temu. Debiutowała w zespole Majki Jeżowskiej. Kiedy miała pięć lat, występowała w programie „Ziarno”, a od siódmego roku życia grała w „Rodzinie zastępczej”. Sama nie zna swojego ojca, Nigeryjczyka, bo zostawił jej matkę, gdy Ola miała rok....