Już w październiku na player.pl pojawi się nowe, gejowskie reality show - "Finding Prince Charming", w którym trzynastu przystojniaków będzie walczyć o tytułowego "księcia". Wiemy już, że głównym bohaterem kontrowersyjnej produkcji został został model, Jacek Jelonek. Podczas konferencji ramówkowej TVN mieliśmy okazję porozmawiać z Jackiem o nowym show i jego wrażeniach. Czy między uczestnikami doszło do intymnych zbliżeń? Panowie posuwali się do podstępów, by zdobyć jego serce? Sprawdźcie!

"Finding Prince Charming" - Jacek Jelonek zdradza szczegóły show

"Finding Prince Charming" to pierwszy w Polsce program randkowy, w którym o miłość będą walczyć osoby homoseksualne. Kontrowersyjny format, który od 2016 roku doczekał się w USA kilku sezonów, na świecie bije rekordy popularności.

Wierzymy, że głośny format „Finding Prince Charming", który powstanie w ramach serii Player Original może zmienić stereotypy, otworzyć nas i uwrażliwić, ale także dostarczy naszym odbiorcom dobrej rozrywki - podaje biuro prasowe TVN Grupy Discovery dla wirtualnemedia.pl.

Gwiazdą polskiej edycji show został Jacek Jelonek. Przystojny brunet ma na swoim koncie liczne kampanie reklamowe i sesje dla największych marek i magazynów modowych. Jego Instagram śledzi już prawie 35 tysięcy fanów, a ta liczba stale rośnie. Czy w programie modelowi udało się odnaleźć bratnią duszę? A może zdecydował się jedynie na niezobowiązujące chwile uniesienia? Zobaczcie nasze wideo i sprawdźcie, co zdradził nam tytułowy "Prince Charming".

