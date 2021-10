Znamy datę premiery gejowskiego show "Prince Charming" z Jackiem Jelonkiem! Jest zwiastun

Blondino czyli Łukasz Książkiewicz z " Hotelu Paradise " wystąpi w kolejnym reality show! Weźmie udział w internetowej produkcji, która emitowana będzie na platformie Player.pl. Ulubieniec widzów z rajskiej wyspy wystąpi wraz z gronem internetowych gwiazd. Na czym będzie polegał nowy format i od kiedy będzie można go oglądać? Zobacz także: Gdzie pracuje i na czym zarabia Marietta z "Hotelu Paradise"? Zdradziła nam to! Blondino z "Hotelu Paradise" w "Fame czy shame" W "Fame czy shame" nowym reality show, które pojawi się na platformie Player.pl, weźmie udział 10 internetowych gwiazd m. in. Blondino z "Hotelu Paradise", Filip Zabielski znany z Tik Toka, czy Michał Gała z "Top Model". Jak informują Wirtualnemedia.pl, uczestnicy na 8 tygodni zamieszkają w jednym domu, który będzie mieścił się w Konstancinie-Jeziornie niedaleko Warszawy. Przez cały okres trwania projektu będą zdobywać punkty. Nie zostaną odcięci również od świata zewnętrznego. Uczestnicy codziennie mają stanąć przed nowymi wyzwaniami, których wynik zdecyduje, kto następny dzień spędzi w grupie „fame” - otoczony przywilejami i luksusami, a kto w przegranej - „shame” - pozbawiony wygód. Wykonywanie zadań będą utrudniać goście - znane osobowości mediów i telewizji. Twórca, który pod koniec dwóch miesięcy zdobędzie najwięcej punktów ma szansę zgarnąć nagrodę główną, która jeszcze pozostaje tajemnicą” - brzmi opis programu Program będzie emitowany od 25 czerwca, a o zwycięzcy zdecydują widzowie. "Fame czy shame" skierowany będzie do młodej widowni i będzie się składał z materiałów montowanych oraz wejść na żywo. To autorski pomysł Player.pl i agencji...