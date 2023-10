Już w październiku na player.pl pojawi się nowe, gejowskie reality show - "Finding Prince Charming". 13 mężczyzn będzie walczyć o tego jedynego - a tytułowym "księciem" został model, Jacek Jelonek. Podczas konferencji ramówkowej TVN mieliśmy okazję porozmawiać z Jackiem o nowym show i jego wrażeniach. Szykuje się hit jesiennej ramówki?

"Finding Prince Charming" to amerykańskie tv-show, które od 2016 roku doczekało się w USA kilku edycji. W show występują sami geje, więc niewątpliwie jest to pierwsza taka produkcja w Polsce.

Gwiazdą show został Jacek Jelonek, doskonale znany w świecie mody - ma na swoim koncie kampanie i sesje dla największych marek i magazynów modowych. Jego Instagram śledzi już prawie 35 tysięcy fanów, a nam udało porozmawiać się z Jackiem na imprezie TVN! Czy długo zastanawiał się nad udziałem w show?

Wydaje mi się, że bardzo długo. To były rozmowy z moim agentem, trzeba było dużo rzeczy przeskalować, czy to może zaszkodzić, pomóc. Jednak stwierdziliśmy, że why not i poszliśmy na całego - mówi nam Jacek.