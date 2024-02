Relacja Ani i Kuby z "Rolnik szuka żony" kwitnie, a już niedługo na świecie pojawi się ich pociecha. Zakochani nie zwalniają tempa i tuż przed porodem Anny dalej chętnie podróżują. Ostatnio postanowili zabrać dzieci Kuby do parku tematycznego, a teraz uczestnik show postanowił udostępnić rodzinne zdjęcie i podzielić się pewnym wyznaniem.

Reklama

Jakub z "Rolnika" pokazał wyjątkowe zdjęcie Anny i dzieci

Jakub i Ania znaleźli miłość w 10. edycji randkowego show TVP i od tego czasu ich relacja rozwinęła się błyskawicznie. Para spędza ze sobą prawie każdą wolną chwilę, co chętnie relacjonuje na swoim Instagramie. Ania z "Rolnika" nie zwalnia tempa nawet tuż przed porodem i chętnie podróżuje razem z ukochanym. Ostatnio zakochani wybrali się nad morze, a teraz postanowili wykorzystać zimową przerwę w szkołach, by zabrać dzieci Kuby do parku tematycznego pod Łodzią.

Ania i Kuba z "Rolnik szuka żony" Rolnik szuka żony/TVP

Zobacz także: Ania z "Rolnika" pokazała nagranie z noworodkiem. Co za słodziak

Kuba z "Rolnik szuka żony" postanowił udostępnić rodzinne zdjęcie na swoim Instagramie, na którym znajduje się ciężarna Ania i jego dzieci z poprzedniego małżeństwa. Cała rodzina zakończyła ferie, wybierając się do tematycznego parku rozrywki. Uczestnik show nie ukrywał, że był to dla niego wyjątkowy dzień i już nie może się doczekać przyjścia na świat jego kolejnej pociechy.

Tyle miłości i szczęścia na jednym zdjęciu dawno nie widziałem. W tym roku ferie zakończyliśmy całą ekipą w wyjątkowym miejscu. No i mieścimy się jeszcze w piątkę w jednym samochodzie, ale od czerwca trzeba będzie pomyśleć o czymś większym — napisał Kuba.

Jakub z "Rolnika szuka żony" Instagram @jakub_manikowski

Zobacz także: Już jest decyzja w sprawie kolejnej edycji "Rolnik szuka żony"! Co dalej z programem?

Zobacz także

Wygląda na to, że Ania świetnie dogaduje się z dziećmi swojego ukochanego i cała piątka chętnie spędza razem czas. Przypomnijmy, że już wiosną Anna i Jakub powitają na świecie swoją własną pociechę, na którą tak niecierpliwie wyczekują.

Reklama

A wy śledzicie losy Ani i Kuby z 10. edycji "Rolnik szuka żony"?