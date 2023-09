Poznaliśmy już wszystkie pary 9. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" i na ten moment najwięcej emocji wzbudza małżeństwo Kingi i Marcina. Fani od pierwszych chwil stwierdzili, że Kinga niestety nie spodobała się Marcinowi. W 4. odcinku programu, który jest już dostępny na platformie Player.pl, przypuszczenia fanów wydają się znaleźć swoje potwierdzenie. Nawet świadek Marcina wyczuł, że coś jest nie tak... Sprawdźcie szczegóły!

Uwaga - artykuł zawiera materiały, które nie zostały jeszcze wyemitowane w telewizji!

Po uroczystości zaślubin, przyszedł czas na wesele Kingi i Marcina z 9. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Choć początkowo Marcin uśmiechał się i starał się dobrze bawić, to po pewnym czasie jego świadek przed kamerami przyznał:

- W pierwszej chwili wydawało mi się, że jest bardzo dobrze i on jest zadowolony, ale tak pod koniec, jak to wszystko trwało, coś mi dawał takie sygnały, że coś może być nie tak. Może go troszeczkę zaskoczyło to, że Kinga, żona, jest bardzo poukładana i bardzo stanowcza. Może to go wprawiło w taki nastrój, że zaczął rozmyślać - przyznał przed kamerami świadek Marcina.