Za nami pierwszy występ Viki Gabor w "Twoja twarz brzmi znajomo". 14-letnia wokalistka stanęła przed nie lada wyzwaniem, ponieważ wylosowała The Weeknd i utwór "Blinding lights". Gwiazda porwała do tańca publiczność, a jurorzy byli nią zachwyceni, chociaż zauważyli również małe mankamenty. Co o jej utworze sądzą widzowie? Opinie są podzielone.

"Twoja twarz brzmi znajomo": Viki Gabor wcieliła się w postać męską!

Viki Gabor to jedna z najpopularniejszych gwiazd młodego pokolenia. Wokół jej osoby pojawia się coraz więcej kontrowersji, ponieważ 14-letnia wokalista zaczyna czuć się w świecie show-biznesu jak ryba w wodzie. Artystka coraz chętniej bierze udział w nowych projektach. Tuż po tym, gdy ogłoszono, że Viki Gabor zostanie jedną z uczestniczek 16. edycji "Twoja twarz brzmi znajomo" w sieci pojawiło się wiele negatywnych komentarzy. Według fanów Viki Gabor powinna skupić się na nauce.

Pomimo negatywnych komentarzy od obserwatorów młoda wokalistka dąży do celu i nie poddaje się. Już w pierwszym odcinku stanęła przed ogromnym wyzwaniem, ponieważ wylosowała The Weekend i jeden z najpopularniejszych hitów tego roku "Blinding lights". Viki Gabor poderwała publiczność, która momentalnie zaczęła tańczyć do wykonywanego utworu, a jurorzy byli zachwyceni jej dojrzałością oraz zaangażowaniem w przygotowania. W sieci pojawiły się również pierwsze komentarze widzów, którzy są bardzo podzieleni.

- Trudno jej było zbliżyć się do oryginału. - grzmią niezadowoleni fani.

- Jak dla mnie było idealnie barwowo. Brawo Wiki - bronią występu inni.

Fani w komentarzach są bardzo podzieleni, część z nich uważa, że Viki Gabor wypadła świetnie, inni zaś zwracają uwagę, że ta rola była dla niej zbyt trudna.

- Raczej 5/10, widać było, że się starała ale wyzwanie ją przerosło Chyba niestety nie było nawet jednego momentu, żeby brzmiała jak The Weekend

- Trudno jej było zbliżyć się do oryginału. W jej przypadku dziś to było rzucenie na głęboką wodę. Na pewno będzie miała jeszcze swoje 5 minut na scenie TWOJEJ TWARZY

- Głosowo niestety daleko od oryginału, The Weeknd nie śpiewa takim niskim głosem - pisali fani.

Podobne spostrzeżenie miał Grzegorz Cugowski, który w trakcie występu Viki Gabor powiedział:

Za nisko dla niej.

Mimo wszystko nastolatka zrobiła ogromne wrażenie na jurorach:

To było bardzo trudne zadanie, ale myślę, że bomba dopiero wybuchnie – powiedział Michał Wiśniewski.

Mat. prasowe Polsat

Większość widzów była jednak pełna podziwu dla talentu 14-latki. W komentarzach pojawiło się wiele słów wsparcia.

- Bardzo zdolna dziewczyna.

- Viki moja faworytka Niech się rozwija super jej wyszedł The Weekend

- Świetna!

- Super Viki mega zdolna, najmłodsza uczestniczka. My jesteśmy z Ciebie dumni!!!

- Według mnie było super. Przypominam, że jest najmłodsza tam, był to pierwszy występ, na dodatek musiała się wcielić w faceta i to jeszcze the Weekend, krytyka z waszej strony jest trochę nie na miejscu.

Ostatecznie Viki znalazła się na 4. miejscu w tabeli czyli tuż za podium i to całkiem niezły wynik! Już niedługo zobaczymy Viki w kolejnej roli! Tym razem wcieli się w Rihannę. Trzymacie kciuki?