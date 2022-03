"Twoja twarz brzmi znajomo": Viki Gabor boi się Krzysztofa Cugowskiego! 

Viki Gabor postanowiła odnieść się do krytyki w związku z jej udziałem w programie "Twoja twarz brzmi znajomo". Mocna odpowiedź 14-latki.

Emocje po tym, jak okazało się, że Viki Gabor zostanie gwiazdą najnowszej edycji programu "Twoja twarz brzmi znajomo", nadal nie opadły. To niewątpliwie wielkie wydarzenie w życiu zawodowym nastoletniej piosenkarki, które jedynie potwierdza, że jej kariera prężnie się rozwija. Fakt, że Viki zostanie najmłodszą uczestniczką w historii show, robi imponujące wrażenie. Jednak wokół jej udziału w produkcji Polsatu pojawiły się także kontrowersje. Część osób uważa, że wokalistka powinna dobrze przemyśleć swój wybór. Według niektórych widzów problem może stanowić jej młody wiek. Po burzach w komentarzach głos w tej sprawie postanowiła zabrać sama Viki Gabor. Artystka uspokoiła fanów i powiedziała, co sądzi o udziale w 16. edycji programu "Twoja twarz brzmi znajomo" w tak młodym wieku. Najwyraźniej laureatka 17. Konkursu Piosenki Eurowizji dla Dzieci nie ma dużych obaw i jest gotowa podjąć się nowego wyzwania. "Twoja twarz brzmi znajomo": Viki Gabor krytykowana przez internautów Udział w programie "Twoja twarz brzmi znajomo" może być dużą szansą dla Viki Gabor. Wschodząca gwiazda nie zatrzymuje się i z coraz większą pewnością porusza się na arenie polskiego show-biznesu . Natomiast zostanie najmłodszą uczestniczką w historii show sprawi, że będzie o niej jeszcze głośniej. Choć bez wątpienia nastoletnia piosenkarka będzie mogła liczyć na duże wsparcie ze strony fanów, nie wszystkim podoba się to, że pojawi się w 16. edycji produkcji Polsatu. W komentarzach pojawiło się sporo argumentów, które przede wszystkim dotyczą jej wieku. Zobacz także: "Twoja Twarz Brzmi Znajomo 16": Karolina Pisarek pierwszą gwiazdą nowej edycji! Widzowie najczęściej podkreślali, że Viki Gabor nie jest jeszcze pełnoletnia i nie powinna...