Danzel wystąpi w "Twoja twarz brzmi znajomo"

W 2004 roku cała Polska i Europa nuciła "Pump It Up". Przebój belgijskiego muzyka szybko stał się przebojem i znakiem tamtych czasów. Muzyk wydał kilka płyt z których pochodzą znane utwory: „You Spin Me Round”, „My Arms Keep Missing You” czy „Put Your Hands Up in the Air”. Danzel często występuje w Polsce, szczególnie przy okazji imprez sylwestrowych. Fani mogli usłyszeć go w duetach z Eweliną Lisowską i Cleo. W 2019 roku pojawił się gościnnie na scenie programu „Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami”. Danzel również znalazł się w finale, a widzów najbardziej zachwycał, śpiewając utwory po polsku. Jak będzie w finale? Start już o 20.00 w Polsacie!

