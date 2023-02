"True Love" debiutuje na antenie TVN7 oraz na Playerze w poniedziałek, 27 lutego. W kolejnych tygodniach widzowie będą śledzić poczynania dziesięciorga osób, które przybyły szukać miłości w egzotycznej Kolumbii. Szczerość ich intencji badać będzie wykrywacz kłamstw podczas Ceremonii Prawdy. Czeka ich też Ceremonia Miłości, w trakcie której zdecydują, z kim zechcą połączyć swe losy. Kto zamieszka w rajskiej willi i zawalczy w poszukiwaniach bratniej duszy?

"True Love": Pełna lista uczestników nowego miłosnego show

"True Love" to zupełnie nowa propozycja skierowana do fanów randkowych formatów. Singielki i single będą nie tylko dobierać się w pary na oczach widzów, ale i testować swoją prawdomówność pod okiem biegłego sądowego! Wsparciem i radą uczestnikom służyć będzie Edyta Zając, która po raz pierwszy sprawdzi się w roli gospodyni show. Zobaczcie, kto zamieszka w kolumbijskiej willi.

Julia Prusinowska w "True Love"

Julia Prusinowska ma 21 lat i studiuje pielęgniarstwo, ale to jedynie droga do własnego biznesu, związanego z medycyną estetyczną. Doświadczenie zdobywa też pracując w rodzinnej firmie. Przez życie idzie tanecznym krokiem. Latami należała do zespołu tańca współczesnego, a obecnie odnalazła powołanie w pole dance, dzięki czemu nabyła pewności siebie. Ma niezwykle romantyczną i wrażliwą duszę. Wierzy w piękną, wielką i jedyną miłość, której wzorem jest uczucie jej rodziców. Jest przekonana, że innym uczestnikom będzie przypominać o wartości prawdziwej miłości.

Mat. prasowe

Julka jest niezwykle ciepła, a bliscy mówią, że jest marzycielką. Łatwo się wzrusza, zwłaszcza mówiąc o rodzinie. Nigdy się nie kłóci, ale nie ma też problemu z wypowiedzeniem swojego zdania. Była już w dwóch poważnych relacjach. Według niej związki nie przetrwały ze względu na zbyt szybkie tempo i brak czasu na głębsze poznanie się. Pomimo swojego młodego wieku, bardzo chciałaby się zakochać i oddać kawałek siebie ukochanej osobie. Jej ideałem jest starszy, wysoki brunet, który będzie przede wszystkim jej przyjacielem.

Filip Dziubarczyk w "True Love"

Filip Dziubarczyk ma 24 lata i pochodzi z Poznania. Ukończył budownictwo, ale jego droga zawodowa potoczyła się jednak inaczej i obecnie pracuje jak agent nieruchomości. Daje mu to wiele satysfakcji, podobnie jak DJ-ing, który jest jego największą pasją. W przeszłości z sukcesami trenował karate. Jest typem energetycznej gaduły. Wszędzie go pełno, twierdzi, że jest elokwentny i zabawny. Lubi zwracać na siebie uwagę, ale potrafi też dostosować się do towarzystwa. Mówi o sobie, że jest kołem napędowym każdej imprezy. A jeśli imprezy, to techno-trance i 48-godzinne aftery.

Mat. prasowe

Jest spontaniczny, potrafi wsiąść do auta i pojechać do innego miasta, a nawet kraju. Jego ukrytym talentem jest doradzanie znajomym w kryzysach związkowych, jest samozwańczym terapeutą par. Filip jest bardzo rodzinny, najważniejszą dla niego osobą jest mama, jednak od dawna jest już samodzielny. Największym marzeniem Filipa jest miłość. Do programu idzie w jednym celu - żeby odnaleźć drugą połówkę. Nie jest typem romantyka, ale zdarza mu się kupić kwiaty ukochanej, bo wie, że dziewczyny tego potrzebują. Idealna kobieta dla Filipa to zabawna wariatka, z którą nigdy nie kończą się tematy do rozmów. Chciałby, żeby jego wybranka, była jego najlepszą przyjaciółką.

Karina Dębowska w "True Love"

Karina Dębowska to 25-latka z Poznania. Zdobyła dyplom z kosmetologii, a teraz kończy studia na kierunku zarządzanie. W przyszłości chciałaby połączyć te dwie profesje. Obecnie pracuje także w sprzedaży i jest hostessą. Jej wielką pasją są wyścigi konne i wszystko, co z nimi związane: konie, jazda konna, oraz moda i kultura, w szczególności charakterystyczne nakrycia głowy. Sama robi fascynatory inspirowane kolekcjami Ascot. Kocha także żeglarstwo. Uwielbia imprezy, zarówno domówki, jak i clubbing. Jest typem księżniczki i atencjuszki. Lubi być rozpieszczana i gdy się o nią zabiega. Niestety w rzeczywistości to ona często walczy o względy. Bywa bezwzględna, ale tylko, gdy ktoś zajdzie jej za skórę.

Mat. prasowe

Nie ma problemu z rozkochaniem w sobie mężczyzny, ma na koncie kilka złamanych serc. Karina ma za sobą trzy poważne związki, jednak za każdym razem, nie dostawała tego, czego oczekiwała i dochodziło do rozstania. Bardzo szybko przyzwyczaja się do drugiego człowieka, przez co natychmiast się zakochuje. Jest długodystansowcem, chce stworzyć związek na zawsze i założyć rodzinę. Jej największym marzeniem jest założyć suknię ślubną oraz mieć trójkę dzieci.

Filip Luwański w "True Love"

Filip Luwański to 34-latek ze Stargardu. Pracuje jako kierownik produkcji w firmie zajmującej się instalacjami metalowymi, a po godzinach szkoli się w profesji stolarza. Niekończące się pokłady energii pożytkuje trenując MMA i boks oraz tańcząc bez wytchnienia na festiwalach. Jest wręcz fanatykiem muzyki elektronicznej. Cechują go pozytywne nastawienie do życia i ogromne poczucie humoru oraz dystans do siebie. Mat. prasowe

Uwielbia być w centrum zainteresowania i schlebia mu popularność. Jest głośny i ekstrawertyczny, co nie przeszkadza mu jednak, żeby wysłuchać drugą osobę i służyć dobrą radą. Przez pewien czas uważał, że pocałunek to nie zdrada, ale jego była dziewczyna wyprowadziła go z błędu. Filip był w dwóch poważnych związkach, a ostatni z nich był źródłem nerwów i nieporozumień. Postanowił więc popracować nad emocjami i nauczyć się przebywać sam z sobą. Teraz jest już gotowy wejść w nowy związek. Jego największym marzeniem jest założenie pełnej, szczęśliwej rodziny.

Martyna Zawadzka w "True Love"

Martyna Zawadzka ma 31 lat i obecnie mieszka w Warszawie. spełnia się w roli asystentki managera w ekskluzywnym salonie jubilerskim. Dużo radości daje jej także gotowanie i pieczenie, a czekoladę uważa za lek na całe zło tego świata. Dla równowagi kocha być aktywna fizycznie, niedawno ukończyła Runmageddon, planuje także półmaraton oraz start na ekstremalnej trasie rowerowej. Bardzo dużo spaceruje ze swoim psem, którego przygarnęła ze schroniska. Na pierwszy rzut oka Martyna jest miła i spokojna, ale to tylko pozory. W rzeczywistości to temperamentna dziewczyna ze Śląska! Jest pełna życia i konkretna, a jej autentyczność jest jej największym atutem.

Mat. prasowe

Ma w sobie dużo dziecięcego entuzjazmu, który bezustannie pielęgnuje. Uwielbia imprezy na powietrzu, taniec, szaleństwo i zabawę do białego rana. Jest osobą bardzo empatyczną, ma tendencję do usprawiedliwiania ludzi i wzruszania się na filmach. Uwielbia być w związku, a życie singielki w ogóle do niej nie przemawia. Ma za sobą dwa związki, w tym jeden 12-letni. Odkąd jest singielką, często korzysta z aplikacji randkowej, niestety wśród wielu kandydatów nie było tego jedynego. Lubi romantyczne randki, ale to na tych ekstremalnych bawi się najlepiej. Szuka pewnego siebie mężczyzny, z otwartą głową i wychodzącego z inicjatywą na wspólne, aktywne spędzanie czasu.

Kamil Skiba w "True Love"

Kamil Skiba to 23-latek z Warszawy. Dla Kamila sport to wielka pasja, ale też sposób na życie – pracuje jako ratownik wodny, instruktor pływania, snowboardu i zajęć fitness. Wcześniej zawodowo trenował pływanie. Kamil chciałby być sławny i rozpoznawalny. Mówi, że jego misją jest szerzyć wśród ludzi zdrowy styl życia, jak Ewa Chodakowska. Z drugiej jednak strony uwielbia imprezy w każdej formie – festiwale, domówki i kluby. Dobre towarzystwo jest dla niego równie ważne jak rodzina.

Mat. prasowe

Lubi rozśmieszać ludzi do łez. Nie miewa konfliktów i brzydzi się przemocą, przy czym jest bardzo honorowy – dane słowo jest dla niego cenne ponad wszystko. Lekko zarozumiały, pewny siebie i mówiący prosto z mostu. Jest komunikatywny i towarzyski, ale potrzebuje trochę czasu żeby się całkowicie otworzyć i zaprzyjaźnić. W ludziach nie lubi cwaniactwa i rozpychania się przez życie łokciami. Do tej pory był w trzech związkach, każdy z nich czegoś go nauczył i rozstawał się bez urazy. Jego ideałem jest drobna brunetka o wysportowanej sylwetce, lekko zadziorna. Ważne dla niego jest, żeby kobieta podzielała jego pasje i znała się na żartach.

Oliwia Ścierczak w "True Love"

Oliwia Ścierczak ma 24 lata i przyjechała z Poznania. Z wykształcenia jest prawniczką, ale zawodowo zajmuje się rozpisywaniem diet i planów treningowych. W wolnych chwilach uwielbia gotować i piec, zwłaszcza dla przyjaciół i rodziny. Jej ogromną pasją jest sport – z sukcesami trenowała biegi długodystansowe i sporty sylwetkowe. Oliwia jest duszą towarzystwa i najlepiej odnajduje się w otoczeniu ludzi. W przyjaźni jest oddana, zawsze wysłucha i doradzi w trudnych sytuacjach. Mówi, że brakuje jej asertywności – często przedkłada dobro innych nad swoje.

Mat. prasowe

Jest uparta i niecierpliwa, często najpierw działa, a później myśli o konsekwencjach. Jest typową romantyczką, urzekają ją mężczyźni którzy bezinteresownie i spontanicznie obdarowują ją kwiatami, uwielbia romantyczne randki. Singielką jest od 4 lat, a dotychczasowe związki kończyły się bolesnymi zawodami miłosnymi. Ostatni partner bardzo ją zranił, gdy okazało się, że szuka tylko przygody, w dodatku nie tylko z nią. Jeszcze niedawno przelotne romanse były dla niej normalnością, jednak teraz poczuła, że czas znaleźć kogoś bliskiego i wkroczyć w poważną relację. Chciałaby być dla kogoś księżniczką.

Marcin Leszczyński w "True Love"

Marcin Leszczyński ma 28 lat i jest z Zabrza. Jest piłkarzem półzawodowym, choć jego wcześniejszym pomysłem na życie było wojsko. Niestety zawód żołnierza go rozczarował, więc niedługo po ukończeniu szkoły porzucił tę pracę. Marcin ma wyraziste poglądy i kieruje się w życiu konkretnymi zasadami. Jest lojalny i troskliwy, a najważniejsza dla niego jest rodzina. Jego motto życiowe to:

- Lepiej być nienawidzonym za to, kim się jest, niż kochanym za to, kim się nie jest.

Mat. prasowe

Lubi imprezować i nie ukrywa, że nie ma wtedy hamulców. Ma zdolności przywódcze, co potwierdza rola kapitana w jego drużynie piłkarskiej. Zakochany był tylko raz, niestety narzeczona sprawiła mu ogromny zawód miłosny. Od tego czasu randkuje, ale nic poważnego z tego nigdy nie wyszło. Marcin pragnie się ustatkować, a jego wybranka powinna być, jak sam mówi "dobrym materiałem na żonę", ale nie ma nic przeciwko, by spełniała się zawodowo. Marzy o posiadaniu szczęśliwej rodziny, którą będzie mógł utrzymywać. Nie liczy się dla niego wygląd kobiety, najważniejsze są charakter i dobre serce.

Sara Urban w "True Love"

Sara Urban ma 21 lat i jest z Wrocławia. Sara to istny człowiek orkiestra. Na co dzień studiuje socjologię, pracuje w sprzedaży telefonicznej i udziela korepetycji. Wolny czas poświęca na liczne zainteresowania. Tuż po osiemnastce zrobiła prawo jazdy na motocykl i kupiła własną maszynę. Tą pasją zaraził ją tata. Scena to jej najszczęśliwsze miejsce na ziemi, śpiewa od dziecka, czy to na karaoke, czy w zespole, który założyła z koleżankami z liceum. Nie wyobraża sobie życia bez siłowni i podróży. Jest charyzmatyczną, odważną, zaradną i pełną dystansu do siebie wariatką.

Mat. prasowe

Cechuje ją totalna bezpośredniość. Singielką jest już pół roku. Jej dwa dotychczasowe związki były całkowicie skrajne – jeden wybuchowy i pełen spięć, drugi spokojny jak życie emerytów. Ona jednak szuka czegoś pośrodku. Mimo tego, że jest otwarta, nie zakochuje się łatwo. W mężczyznach największą rolę dla niej odgrywa sylwetka. Szuka bratniej duszy z podobnym poczuciem humoru, mężczyzny który będzie jej najlepszym przyjacielem i partnerem na całe życie.

Mateusz Łaska w "True Love"

Mateusz to 26-latek z Lublina. Ma wykształcenie socjologiczne, a zawodowo spełnia się z sukcesami jako piłkarz. Niestety kontuzja wymusiła przerwę od futbolu. Obecnie pracuje jako importer win, co stało się także jego pasją. W grupie znajomych jest zawsze liderem. Czuje, że gdzie się nie pojawi, ludzie za nim podążają. Szybko zdobywa ich sympatię i zaufanie. Uwielbia imprezy i kocha tańczyć, szczególnie latino. Przebywanie wśród ludzi relaksuje go, a imprezy potrafi pogodzić ze sportową karierą. Mateusz jest dowcipnisiem, sypie żartami jak z rękawa.

Mat. prasowe

Jest też bardzo emocjonalny i wiele rzeczy go wzrusza – od filmów po mecze. Dużą rolę w jego życiu odgrywają rodzina i tradycje. Był w trzech poważnych związkach. Dla jednej dziewczyny zrezygnował z wyjazdu do Londynu i gry w angielskiej lidze. Singlem jest od trzech lat. Twierdzi, że przy podrywaniu nie ma sobie równych, startuje do każdej, która mu się spodoba, bez znaczenia czy jest to "jego liga". Nie zaprzecza, że ma opinię podrywacza. Idealna kobieta według Mateusza to wysoka blondynka o zadbanej sylwetce, szczera i mądra życiowo.

Premierowe odcinki "True Love" będą w emisji na TVN7 od poniedziałku do piątku o 20:00. Stacja wyemituje też powtórki - zawsze następnego dnia po premierze. Kolejne epizody będą też dostępne na platformie Player. Zamierzacie oglądać nowy hit?

Instagram @edyta_zajac