"True Love": Julia niespodziewanie opuściła program. Co się stało?

Finał 6. edycji "Love Island" zbliża się wielkimi krokami, a tymczasem na "Wyspie miłości" afera za aferą! Po kontrowersjach związanych z Danielem i Natalią oraz Kubą i Weroniką, emocje wśród widzów wywołują też Sara i Kamil. Co wydarzyło się między Wero i Kubą? Uczestniczka jest w stanie wybaczyć kłamstwa? Kolejna afera między Kubą a Weroniką "Love Island" 6! Atmosfera w "Love Island" jest naprawdę napięta! Relacja między Kubą a Weroniką, po ujawnieniu jego zachowania w Casa Amor i kłamstwach związanych z chorobą , wisiała na włosku. Ostatecznie Weronika zdecydowała się dać Kubie jeszcze jedną szansę i nie ukrywa, że wierzy w ich uczucie: Czuje się tak, jak widać. Fatalnie - powiedziała zapłakana Weronika, a podczas rozmowy z Kubą dodała: Chce wierzyć, że miłość do mnie nie była sztuczna, nie była udawana. Jestem gotowa być dalej w parze Weronika nie ukrywała, że jest jej żal Kuby i choć powiedziała wprost, że nie zasługuje na jej łzy, to prawie cały dzień płakała: Jest mi go żal, jest mi go szkoda. Widzę, że on chce lepiej. Każdy ma prawo popełniać błędy, ale już nie wiem jak się zachować w takiej sytuacji. Kuba po kilku rozmowach z Weroniką zdecydował się znów ją przeprosić i zapewnił, że jego uczucia do niej się nie zmieniły: Jeszcze raz chciałem Cię przeprosić za to wszystko. Moje uczucia się nie zmieniły Internauci nie ukrywają, że są zaskoczeni decyzją Weroniki i piszą wprost: To już jest męczące… ledwo miesiąc nie minął, a ona wyje, jakby co najmniej wdową została Komedia😂 Jeśli Weronika w cudzysłowie wybaczy Kubie to o czym to będzie świadczyło? o parciu na finał i kasę Wyświetl ten...