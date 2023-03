"True Love": Kinga pokazała, jak wyglądał jej nos przed operacją plastyczną. Duża zmiana?

Ania Adamczyk była gwiazdą pierwszej edycji "Hotelu Paradise" . Dzięki przygodzie w show TVN 7 na indonezyjskiej wyspie Bali zdobyła sporą popularność - na Instagramie obserwuje ją blisko 160 tys. osób. Jak zdradziła właśnie swoim fanom, w ostatnich dniach przeszła operację plastyczną, dzięki której jej nos wygląda inaczej. Efekt zabiegu pokazała podczas relacji na InstaStories. A przy okazji opowiedziała na wiele pytań dotyczących operacji. Co odpowiedziała? Padło m.in. pytanie o cenę. Zobacz także: "Hotel Paradise"2: Magda i Robert przed rozstaniem zdążyli razem zamieszkać! Podpytaliśmy Atę, o co poszło! Anna Adamczyk z Hotelu Paradise przeszła operację plastyczną nosa Ania, podczas długiej serii InstaStories, siedząc przed lustrem odpowiedziała na wiele pytań obserwujących ją dziewczyn. Przyznała, że szczególnie dużo z nich dotyczy nosa. Jak przyznała, ostatnio przeszła operację całkowitej korekty nosa w jednej z klinik we Wrocławiu. Czekała na nią krótko. We wrześniu miała konsultację, a w listopadzie już wyznaczono termin operacji. Jak się okazuje, miała duże szczęście - znalazła się bowiem na liście rezerwowej. Normalny czas oczekiwania na taką operację to dwa lata. Czy się bała? Doktor zapewnił mnie, że będzie pięknie, no i chyba miał rację - mówi. Dzień przed operacją bała się bardzo. Również tego, że nie zaakceptuje siebie. Myślała nawet, że się wycofa. Ale po rozmowie z doktorem nie bała się już niczego poza testem na covid, który mógł ją wykluczyć z zabiegu. W klinice była jeden dzień. Następnego dnia wyszła. Sama operacja nie boli, bo jest w narkozie. Jak się wybudzisz też nic nie boli. Byłam strasznie opuchnięta, miałem siniaki pod oczami. Źle zniosłam narkozę. To...