"True Love": Kinga o relacji z Marcinem po programie. Co ich teraz łączy?

Kinga Zapadka i Robert Kochanek są jedną z dwóch par, która wygrała pierwszą edycję "40 kontra 20". Uczestnicy wrócili ze słonecznej Krety już kilka miesięcy temu, jednak podczas emisji programu w telewizji nie mogli zdradzić, jak potoczył się finał, tym bardziej, że ukochana programowego "Seniora" odpadła z programu w przedostatnim odcinku. Kinga i Robert na szczęście już nie muszą się ukrywać, a w sieci opublikowali pierwsze wspólne zdjęcie z domowego zacisza: Teraz zobaczymy (...) czy damy ponieść się muzyce życia... Zobaczcie ich pierwszą wspólną fotkę, już spoza programu. Zobacz także: "40 kontra 20": Kinga o pierwszej randce z Robertem Kochankiem! Jak wygląda ich związek? "40 kontra 20": Kinga Zapadka i Robert Kochanek pokazali pierwsze wspólne zdjęcie Kinga Zapadka i Robert Kochanek w " 40 kontra 20 " tworzyli najbardziej burzliwą relację. Programowy "Senior" zwrócił uwagę na piękną blondynką już na samym początku pobytu na Krecie. Jednak nie do końca był pewien, czy to relacja dla niego. Kinga była bardzo charakterystyczną uczestniczką i wyróżniała się pewnością siebie. Robertowi zależało, żeby kobieta się o niego starała, jednak Kinga przyznała, że nie była przyzwyczajona do tego, by o mężczyznę walczyć. Pomiędzy nimi często dochodziło do awantur i scen zazdrości. W końcu Robert musiał dzielić swoją uwagę również pomiędzy inne uczestniczki, a szczere uczucia do niego miały również Linda, Marta czy Beata. Z odcinka na odcinek Kindzie jednak zależało coraz bardziej i coraz trudniej było jej znieść niektóre zachowania Roberta. A fakt, że wymeldował ją z willi był dla niej ciosem. Kinga zdystansowała się do "Seniora", co jeszcze bardziej...