"True Love": Ostra awantura Kuby i Filipa: "Nikt nie wyprowadził mnie z równowagi tak jak Ty"

W "True Love" impreza po ciężkim dniu przerodziła się w poważną awanturę, do której doszło pomiędzy Filipem i Kubą. Pozostali uczestnicy bali się, że dojdzie pomiędzy nimi także do rękoczynów. Polały się łzy, a atmosfera w bajecznej Kolumbii zrobiła się naprawdę ciężka. O co poszło?

"True Love": Filip i Kuba nie wytrzymali

Pierwsze odcinki nowego show "True Love" były naprawdę spokojne. Uczestnicy poznawali się i skupiali się na dobrej zabawie. Prawdziwe emocje zaczęły sie dopiero wtedy, gdy w grę zaczęły wkraczać prawdziwe uczucia. Właśnie dlatego w minionych odcinkach wszyscy mówili o kłótni Marcina i Kingi w "True Love". Ostatecznie jednak najbardziej kontrowersyjny uczestnik opuścił show. To natomiast nie oznacza, że w Kolumbii zapanował spokój. Wręcz przeciwnie. Po ostatniej ceremonii miłości wiele par nabrało wątpliwości co do swoich relacji. W tym gronie znalazł się Kuba, który stwierdził, że nie ma żadnych emocji w stosunku do swojej partnerki, Oliwii. Te z kolei poczuł do innej uczestniczki, Julii. Ta odwzajemniła jego uczucia, zostawiając na lodzie swojego dotychczasowego partnera, Kamila. Taki obrót spraw wywołał prawdziwą burzę w willi.

Zobacz także: "True Love": Kinga o relacji z Marcinem po programie. Co ich teraz łączy?

Oliwia z "True Love" nie ukrywała, że ma ogromny żal do swojego byłego partnera. Ta poczuła się oszukana, zupełnie podobnie jak Kamil. Ku zaskoczeniu uczestników prawdziwa awantura wybuchła jednak pomiędzy Filipem i Kubą. Wówczas Filip zarzucił Kubie hipokryzję. W końcu jeszcze kilka dni temu Kuba oceniał Filipa za nagłą zmianę partnerki, a teraz zrobił to samo. Rozmowa pomiędzy uczestnikami przerodziła się w prawdziwą kłótnię:

Kuba: Zarzucasz mi hipokryzję, nie bluźnij, po co bluźnisz? Filip: Bo mogę, nie zabronisz mi bluźnić, no kurde, ja pi***ziele. Kuba: Nie denerwuj mnie, bo nigdy jeszcze nikt nie wyprowadził mnie z rónowagi tak jak Ty! Po co Ty się w to wpie***lasz? To jest Twoja sprawa? Filip: Bo mi zarzucasz hipokryzję, a robisz to samo. Merytoryki to nie ma tu żadnej koleżko! Kuba: Ty jesteś pie***nym playerem, zmieniasz zdanie z dnia na dzień!

Screen Player.pl True Love

Zobacz także: "True Love": Kinga pokazała, jak wyglądał jej nos przed operacją plastyczną. Duża zmiana?

Kłótnia została przerwana przez innych uczestników, którzy bali się, że pomiędzy Kubą i Filipem dojdzie do rękoczynów. Zapewne panowie będą mieli co wyjaśniać po pamiętnej imprezie. Tymczasem jednak w sieci huczy. Internauci także są bezlitośni co do zachowania Kuby:

- Kuba odklejka totalna. Zero argumentacji podczas kłótni. Myślałam, że to sprawa alkoholu, ale nie. - Kubie skończyły się argumenty i od razu krzyk i zrobienie z siebie ofiary. Podziwiam Filipa za spokój. Kuba ostro się pogubił w swoich zeznaniach. Zamiast wziąć to na klatę przeprosić i temat skończony to on dalej brnie… - Pan psycholog lubi oceniać inny, ale sam nie przyjmuje krytyki i oceny zachowania. Pomotał się strasznie broniąc "niby" swoich racji. A wystarczyło być szczerym, co podkreślał i wyrzucał innym na każdym kroku. - Co za dwulicowy gość! Jeszcze parę dni temu "miłość" Oliwi prawie wyznawał! Pary nie chce zmieniać! A teraz takie "kuku" ...no nie da się tego oglądać!!! Czytamy.

Screen Player.pl True Love

Zgadzacie się z krytyczną opinią Filipa i internautów na temat Kuby?

Screen Player.pl True Love

Screen Player.pl True Love