"True Love": Marcin uderza w Kingę: "Zapytajcie Kingi, czy coś pamięta"

Wkrótce na jaw wyjdzie wielka tajemnica Kingi (Katarzyna Cichopek) z "M jak miłość"? Już jutro, we wtorek 8 września, ruszy najnowszy sezon uwielbianego przez widzów serialu. W nowych odcinkach nie zabraknie wielkich emocji, które przyniosą nam m.in. wątki Kingi, Piotrka (Marcin Mroczek), Pawła (Rafał Mroczek) i Kamila (Marcin Bosak). Okazuje się, że już wkrótce dojdzie do imprezy, podczas której Kamil zdradzi tajemnicę Zduńskiej! Paweł stanie w obronie Kingi! W nowych odcinkach "M jak miłość" Kamik znów mocno namiesza w życiu swoich przyjaciół. Jak informuje portal superseriale.se.pl już wkrótce Kinga razem z Anką (Weronika Rosati) urządzi imprezę, na której spotka się cała paczka znajomych- na imprezie zabraknie tylko Piotrka, który wciąż nie wrócił z podróży do USA. Podczas spotkanie Kamil przesadzi z alkoholem i znów będzie próbował zbliżyć się do Magdy (Anna Mucha)! Kiedy będzie próbował ją pocałować do akcji wkroczy Budzyński. Prawnik nie wytrzyma i rzuci się na Gryca. Kamil będzie wściekły i nagle zacznie atakować Kingę. Przy wszystkich zacznie mówić o pewnym zdarzeniu, do którego miało dojść między nimi w przeszłości! Kamil da wszystkim do zrozumienia, że w przeszłości połączyło ich coś więcej niż tylko przyjaźń... Kinga będzie w szoku słysząc słowa Kamila, a w jej obronie nagle stanie Paweł! Kiedy Zduński zobaczy zdenerwowaną Kingę nie wytrzyma i wyrzuci Gryca z imprezy na Deszczowej. Zachowanie Pawła zaskoczy wszystkich, a przede wszystkim Frankę (Dominika Kachlik), którą Zduński zaprosił na spotkanie ze znajomymi. Dziewczyna właśnie wtedy zrozumie, że Paweł zakochał się w żonie brata! Jak potoczą się dalsze losy bohaterów "M jak miłość"? Czy wyjdzie...