"True Love": Polały się pierwsze łzy przed Ceremonią Miłości. Doszło do zaskakującego przeparowania

Kolejna rewolucja w "Love Island". Do willi wkroczył nowy uczestnik, Sidiki i uratował Roksanę, która chwilę wcześniej myślała już, że będzie musiała opuścić willę. Nowy przystojniak na Wyspie Miłości natychmiast spodobał się widzom, którzy już nazywają go najfajniejszym uczestnikiem. Zachwycił też Julię, którą... i on jest zainteresowany. Sidiki wkracza na "Love Island" Na początku odcinka Radek miał trudny wybór... Roksana, która niedawno trafiła do willi , czy Kamila. A może nie tak trudne... Gdzieś mój głos podpowiada mi, żeby została ze mną Kamila - stwierdził ostatecznie. I już wydawało się, że Roksana, której widzowie zarzucają sztuczność , będzie musiała opuścić Wyspę Miłości. Roksana zasady tego programu są jasne - zaczęła prowadząca Karolina Gilon. - Ale... to jeszcze nie koniec! W tym momencie wkroczył do willi Sidiki . Przystojniak o egzotycznej urodzie jest pół Polakiem pół Malijczykiem. Nie muszę się opalać - żartował. Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Love Island. Wyspa Miłości (@loveislandwyspamilosci) Uważa, że uroda słowiańska, a dokładniej Polki to najpiękniejszy typ urody na świecie. Już podczas pierwszej rozmowy z dziewczynami złapał energię... z Julią. Julia też złapała, i to do tego stopnia, że zaprowadziła go nawet do ubikacji. Za to ewidentnie nie czuje chemii z Radkiem. Z którym doszło do pierwszej mocnej sprzeczki. Julia wsiadła dość mocno na Radka zarzucając mu, że nie mówi jej...