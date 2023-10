Program "True Love" dopiero co pojawił się w ramówce TVN7, a fani już okrzyknęli go prawdziwym hitem. Widzowie zachwycają się nie tylko formatem, ale i piękną prowadzącą, Edytą Zając. Zachwyceni są nią także uczestnicy programu, którzy nawet nazywają Edytę Zająć "dobrą wróżką" show. Zobaczcie, co na ten temat zdradziła przed naszą kamerą modelka!

"True Love": Edyta Zając o roli prowadzącej

Edyta Zając nie ukrywa, że w programie "True Love" chciała być po prostu sobą. I to zdecydowanie widać już po pierwszych odcinkach - jej ciepło, empatia i profesjonalizm doceniane są nie tylko przez widzów, ale także przez uczestników show. Jak przyznaje sama prowadząca "True Love", bohaterowie programu okrzyknęli ją nawet "dobrą wróżką" show.

- Nazywają mnie "dobrą wróżką", bardzo żywo na mnie reagują. Jestem dla nich poniekąd uosobieniem takiego też czynnika ludzkiego i oni jak mnie widzą, to też się czują zawsze spokojniej - zdradziła przed naszą kamerą Edyta Zając.

Co jeszcze na temat relacji z uczestnikami "True Love" zdradziła nam Edyta Zając? Wszystkiego dowiecie się z naszego wideo, które możecie obejrzeć powyżej!

