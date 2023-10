Klaudia i Maksym z "True Love" nie zdobyli głównej nagrody, choć byli bardzo blisko. Wariograf, zdaniem dziewczyny, tym razem najwyraźniej się pomylił, grzebiąc ich szansę na zwycięstwo. Fani formatu, którzy mocno im kibicowali, chcieli przede wszystkim wiedzieć, czy parze udało się wytrwać w relacji już po wyłączeniu kamer i po powrocie do Polski. Zobaczcie, co na ten temat mają do powiedzenia sami zainteresowani.

"True Love": Klaudia i Maksym nadal są parą? "Trochę zaszaleliśmy"

Klaudia i Maksym z "True Love" dotrwali aż do finału, gdzie od wygranej dzieliła ich tylko zgodna odpowiedź na pytanie podczas Ceremonii Miłości - czy są pewni uczuć do partnera. Oboje zadeklarowali, że tak. Wykrywacz kłamstw potwierdził, że chłopak mówił prawdę, ale Klaudia otrzymała "czerwone światło", a więc rzekomo skłamała. Stwierdziła, że nie zgadza się z werdyktem. Partner zaczął ją pocieszać i przekonywać, że nic się nie stało, ale podczas nagrywania "setki" sam na sam do kamery, nie krył, że było mu przykro. Czy gorzki finał stał się początkiem końca ich miłości? Nic podobnego!

No jesteśmy, powiem tak. I na razie idzie dobrze. Możliwe, że to było true love - powiedział Maksym już po wielkim finale

Klaudia i Maksym z "True Love" w zapowiedzi specjalnego odcinka show uchylili już rąbka tajemnicy, stąd wiadomo, że ich relacja przetrwała. Dowiedzieliśmy się też, że nawet weszła na kolejny poziom:

Zamieszkaliśmy nawet ze sobą (...) Trochę zaszaleliśmy. Ja się przeprowadzałam z Wrocławia do Warszawy, miałam w zasadzie chyba siedem dni na znalezienie mieszkania w Warszawie i tak jakoś padł ten pomysł. Uznaliśmy, ze pozwolimy tej bajce z "True Love" trwać dalej. I, co ciekawe, idzie nam zdecydowanie lepiej niż w willi - ujawniła Klaudia

Fani nie mieli wątpliwości, że tych dwoje rzeczywiście ma się ku sobie, a ich relacja, mimo finałowego niepowodzenia, ma szanse przetrwać:

- Dla mnie to jest finał i wygrana para

- Super! Najlepsza para edycji!

- Wierzę, że to co między nimi zakiełkowało w programie, do dziś pięknie rozkwita, najpiękniejsza para w programie i myślę, że idą przez życie razem

- Wow! Mega się cieszę waszym szczęściem - pisano w komentarzach na instagramowym profilu "True Love".

Spodziewaliście się takiego zakończenia? I czy trzymacie kciuki za Klaudię i Maksyma?

