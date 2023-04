"True Love": Julia wróci do programu? Jej nagłe odejście z show wprawiło fanów w osłupienie

Wszyscy fani "Love Island" na pewno doskonale pamiętają zwyciężczynię 2. edycji programu - Julię Nowakowską. Piękna blondynka podbiła serca widzów i wielu z nich do tej pory śledzi jej losy za pośrednictwem mediów społecznościowych. Jakie zatem musiało być ich zdziwienie, gdy nagle zobaczyli ją w zupełnie nowej odsłonie! Julia Nowakowska, która do tej pory była wierna swoim blond włosom, nagle zaprezentowała się jako brunetka! Metamorfoza jest ogromna, ale czy to zmiana na stałe? Sprawdźcie szczegóły! "Love Island 2": Julia Nowakowska pokazała się w nowej fryzurze! Fani w szoku Julia Nowakowska wygrała 2. edycję "Love Island" u boku Dominika Grota. Jak jednak wiadomo, niestety związek tej dwójki nie przetrwał próby czasu. Julia i Dominik z "Love Island" ogłosili swoje rozstanie na początku 2021 roku i wygląda na to, że od tamtej pory raczej nie utrzymują ze sobą regularnych kontaktów. Choć Julia ostatecznie nie znalazła miłości życia dzięki programowi "Love Island", to jednak występ w randkowym show stacji Polsat przyniósł jej popularność i grono fanów, którzy do dziś śledzą jej losy za pośrednictwem Instagrama. Piękna zwyciężczyni 2. edycji "Wyspy miłości" właśnie postanowiła zaskoczyć ich swoją przemianą. Dotychczas wierna swojej blond fryzurze, teraz pokazała się jako... brunetka! Sami spójrzcie. Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez JULIA NOWAKOWSKA (@julia_nowakowska_official) Zobacz także: "Love Island 6": Roksana łamiącym głosem ogłosiła rozstanie z Pawłem: "Nic z tego nie...