"True Love": Internauci mają dość zachowania Kuby: "Typowy manipulant. Od takich ludzi trzeba uciekać"

Piąta edycja "Love Island" to już historia, a wielkimi zwycięzcami show Polsatu okazali się Josie i Kuba. Na drugim miejscu znaleźli się zaś Patrycja i Mikołaj, a na ostatnim stopniu podium stanęli Piotrek i Ola. I właśnie ostatnia z tych par wzbudziła największe emocje, a zwłaszcza zachowanie Piotrka w finale. Widzowie już od dawna twierdzili, że Piotr, który robił furorę w 3. edycji, teraz wyraźnie przygasł i nie jest sobą. Fani twierdzą, że w finale 5. edycji "Love Island" chłopak wyglądał na, delikatnie mówiąc, niezadowolonego i zmęczonego. Sprawdźcie, o co chodzi! "Love Island 5": Widzowie o zachowaniu Piotra w finale! "Widać jak się męczy" Po sześciu tygodniach emisji "Love Island" , w końcu poznaliśmy zwycięzców piątej odsłony show. Josie i Kuba skradli serca widzów , więc nic dziwnego, że to właśnie oni sięgnęli po główną wygraną. Niestety, na taki poklask fanów nie mogli liczyć Piotr i Ola, którzy zdaniem widzów kompletnie do siebie nie pasują. Co więcej, fani programu twierdzą, że Piotr jest zupełnie inną osobą niż tą, którą poznaliśmy w 3. edycji show i zdaniem internautów chłopak kompletnie nie odnajduje się przy Oli. Fani "Love Island" zwrócili również uwagę na zachowanie chłopaka w wielkim finale programu i nie mają wątpliwości, że był... niezadowolony. Widzowie podejrzewają, dlaczego tak mogło być i wskazują kilka powodów. - Piotr coś niezadowolony z 3 miejsca - U Piotreka widać jak się męczy, bo udaje - Masakra jaki sztywny był Piotrek, myśli, że mu się uda udawać zakochanego... - Ja nie wiem czy go ktoś zmusił do ponownego pójścia do programu czy co, bo od początku ma taką minę jakby musiał za karę tam być...tragedia, to nie ten Piotrek,...