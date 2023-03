Dramatyczny koniec randki Dawida i Martyny zszokował widzów " Rolnik szuka żony ". Niewinny żart uczestnika doprowadził do tego, że uczestniczka nie chciała dalej kontynuować relacji z rolnikiem, mimo tego, że starał się zapewnić ją, że od dawna była jego faworytką, a pozostałe dziewczyny miał zamiar odesłać do domu, aby to właśnie z nią spędzić ostatnie chwile na gospodarstwie. Czy Martyna dała się ostatecznie przeprosić? Zobaczcie, co wydarzyło się w domu rolnika. Zobacz także: Rozpacz Dawida po randce z Martyną w "Rolnik szuka żony 7"! To najmocniejsza scena ze wszystkich sezonów show? Czy Martyna dała ostatnią szansę Dawidowi? Tak wyglądał wybór Dawida w "Rolnik szuka żony 7" To nie był niestety najszczęśliwszy czas Dawida w "Rolnik szuka żony". Po bardzo emocjonalnej i trudnej reakcji na decyzję Martyny, uczestnicy przegadali jeszcze sytuację w drodze powrotnej z randki. Martyna była jednak nieugięta: - Czujesz się już trochę lepiej? - zapytała Martyna - Co ty nie. - Ja ci chciałam powiedzieć, żebyś nie brał tak tego wszystkiego do siebie. Ja chciałam być szczera, bo jak ja mogę zostać, chociaż ty mnie bardzo prosisz i jest mi bardzo przykro, jak ja tego nie czuję. - O siem lat ponad czekałem na taką dziewczynę. Od czytania listu, wiedziałem: to jest ta dziewczyna i cały czas się upewniałem tak, tak tak. - Ale ty mi tego nie powiedziałeś Dawid. - Mogę skończyć? - Nie lubię takich osób trzecich. Widzisz, dzisiaj byłby ten wieczór, w którym byś została tylko ja i ty. Ja już wcześniej podjąłem taką decyzję, że jednak to jesteś ty na 100 %. Dawid próbował przekonać dziewczynę do zmiany decyzji: - Chciałabym, żeby cię to wzmocniło, żebyś się czuł pewny siebie i znał...