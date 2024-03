Roksana Węgiel podkręca atmosferę tuż przed pierwszym odcinkiem "Tańca z Gwiazdami". Gwiazda, zamiast się relaksować wybrała inny sposób na spędzenie tego wyjątkowego dnia. Wygląda na to, że Roksana Węgiel jest nie do zatrzymania i nawet na chwilę nie zamierza zwalniać tempa. Zamiast relaksu przed występem w tanecznym show wybrała dość zaskakującą formę rozrywki. Nie uwierzycie, kto jej towarzyszył...

Roksana Węgiel zaskakuje tuż przed pierwszym występem w "Tańcu z Gwiazdami"

14. edycja tanecznego show Polsatu rusza już dziś o godzinie 20. To wtedy widzowie będą mieli okazję po raz pierwszy zobaczyć taneczne popisy uczestników nowej edycji "Tańca z Gwiazdami". Gwiazdy poświęcały wiele godzin każdego dnia, aby perfekcyjnie dopracować swój występ i wygląda na to, że niedługo przed samym wstępem przyszedł czas na chwilę relaksu. Roksana Węgiel zdecydowała się spędzić ten czas w nietypowy sposób. Okazuje się, że artystka wybrała się na ściankę wspinaczkową.

Jakby adrenaliny ostatnio było mało... napisała Roksana na Instagramie

Odważnie! A kto jej towarzyszył? Piosenkarka wybrała się tam z bratem. Sami zobaczcie!

Nie ma jednak powodów do zmartwień, bo Roksana Węgiel nie opuściła żadnego treningu i przed niedzielnym występem na żywo również wybrała się na intensywną próbę. Artystka doskonale radzi sobie na scenie, kiedy prezentuje kolejne układy choreograficzne. Sądzicie, że w "Tańcu z Gwiazdami" poradzi sobie równie dobrze? Z pewnością na widowni pojawi się narzeczony artystki, aby ją wspierać w tej wyjątkowej przygodzie.

Co ciekawe, Roksana Węgiel na co dzień trenuje nie tylko do "Tańca z Gwiazdami", ale również do swojego kolejnego projektu. Gwiazda ma naprawdę napięty grafik.

