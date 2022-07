Brat Karoliny Brzuszczyńskiej z "Top Model" nie żyje. Paweł Brzuszczyński zmarł po długiej i wyczerpującej walce z białaczką. Gwiazda "Top Model" od kilku miesięcy usiłowała zebrać 1,5 miliona złotych na jego leczenie.

Gwiazda "Top Model" podzieliła się wzruszającymi wspomnieniami związanymi z bratem, a także przekazała, co zrobi z pieniędzmi, które udało się zebrać na jego leczenie.

Karolina Brzuszczyńska i Agnieszka Skrzeczkowska zdobyły popularność dzięki udziałowi w "Top Model". Po udziale w programie wciąż kontynuują swoją działalność w sieci. Chociaż na co dzień dziewczyny starają się przekazywać swoim fanom radosne treści, w życiu prywatnym mierzyły się z dramatem. Kilka miesięcy temu Karolina Brzuszczyńska wystosowała dramatyczny apel. Założyła zbiórkę i poprosiła wsparcie finansowe kosztownego leczenia jej chorego na białaczkę limfatyczną brata. Kwota leczenia chorego wynosiła aż 1,5 miliona złotych. Niestety w poniedziałek influencerka poinformowała, że 45-letni Paweł Brzuszczyński zmarł, pozostawiając w żałobie żonę oraz dwójkę dzieci. Karolina Brzuszczyńska z "Top Model" pożegnała brata w poruszającym wpisie na Instagramie:

Karolina Brzuszczyńska z "Top Model" w poruszającym wpisie o zmarłym bracie, podziękowała mu za wszystko czego nauczył ją w życiu.

Pamiętasz? To Ty zabrałeś mnie pierwszy raz nad morze. To z Tobą ulepiłam swojego największego bałwana w życiu. Rzucając zaklęcia z moich uszu wyciągałeś w magiczny sposób moje ulubione słodycze. Zawoziłeś i odbierałeś mnie ze szkoły na ramie swojego roweru, kiedy rodzice pracowali do późna. Z Tobą słuchałam swoich pierwszych rapsów. Nie zapomnę, jak goniłeś mnie do sprzątania, zanim mama wróci zmęczona do domu. Nauczyłeś mnie pierwszych podciągnięć na drążku, pompek, rzutów do kosza i headshotów w cs go. Byłeś najlepszym człowiekiem na tej planecie. Kocham Cię, za dużo się wycierpiałeś, odpoczywaj - napisała na Instagramie.