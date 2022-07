Brytyjski muzyk Charlie Simpson opublikował w sieci dramatyczne zdjęcie 4-letniego synka przypiętego do medycznej aparatury. Życie i zdrowie chłopca zostało uratowane w ostatniej chwili, a zwykła zabawa z basenie mogła skończyć się tragedią:

U Jago zdiagnozowano wtórne utonięcie

Zrozpaczony ojciec dodaje:

Najstraszniejsze jest to, że gdybyśmy nie zabrali go do szpitala, wynik mógłby być zupełnie inny

Charlie Simpson ma ważny apel.

Dramat synka Charliego Simpsona: "Zdiagnozowano wtórne utonięcie"

Chwila nieuwagi a brytyjski muzyk Charlie Simpson mógłby stracić ukochanego 4-letniego synka. Do dramatu doszło podczas wakacji muzyka z żoną i dziećmi. 4-letni Jago pływał w basenie. Charlie Simpson opublikował w mediach społecznościowych przerażające zdjęcie synka podłączonego do aparatury medycznej i wyznał:

Chciałem podzielić się przerażającym doświadczeniem, które przeżyliśmy ostatnio z moim najmłodszym synem Jago w nadziei, że jeśli pomoże to chociaż jednej osobie uniknąć podobnej sytuacji, to będzie warto.

Charlie Simpson opowiedział, jak jego synek pod opieką rodziców bawił się i pływał w basenie. W pewnym momencie wynurzył się chlapiąc i kaszląc. Rodzice szybko zareagowali, po czym maluch szybko wrócił do siebie i do końca dnia radośnie bawił się.

Byliśmy na wakacjach, cieszyliśmy się porankiem w basenie. Jago jest dobrym pływakiem jak na swój wiek, pływał pod wodą, ale nagle wynurzył się chlapiąc i kaszląc. Ani na moment nie został pozostawiony bez opieki, to było chwilowe, nic nadzwyczajnego dla dzieci. Wyciągnęliśmy go i wydawało się, że wszystko jest w porządku, był radosny, zachowywał się zupełnie zwyczajnie przez resztę dnia.

Po kolacji Charlie Simpson i jego partnerka zauważyli jednak, że ich syn jest ospały i zasnął w ramionach mamy. Kiedy się obudził zaczął wymiotować. Nie zbagatelizowali tego i szybko wezwali lekarza. Ten początkowo zdiagnozował to jako zatrucie pokarmowe i poradził, aby położyli Jago do łóżka i mieli go na oku.

Zanim lekarz wyszedł, przypomniałem sobie nagle, jak Jago kaszlał tego ranka w basenie i że czytałem o stanie zwanym wtórnym utonięciem, więc przekazałem to lekarzowi

Lekarz, gdy tylko to usłyszał kazał rodzicom natychmiast jechać na pogotowie. Podczas godzinnej podróży do szpitala stan synka Charliego Simpsona pogorszył się, a maluch zaczął tracić przytomność. Zabrano go na tomografię oraz prześwietlenie. Ku przerażeniu rodziców, lekarze przekazali, że ich syn ma wodę w płucach i niewiele brakuje, by dostał zapalenia płuc:

U Jago zdiagnozowano wtórne utonięcie. Następne trzy dni spędził w szpitalu i jestem bardzo wdzięczny za niesamowitą opiekę, jaką otrzymał. To była najgorsza rzecz, jaką kiedykolwiek przeżyliśmy. Najstraszniejsze jest to, że gdybyśmy nie zabrali go do szpitala, wynik mógłby być zupełnie inny - pisał zrozpaczony ojciec.

Czym jest wtórne utonięcie?

Charlie Simpson, dzieląc się swoim dramatem chciał, postanowił zwrócić uwagę swoich obserwujących na problem wtórnych utonięć:

Do utonięcia potrzeba mniej niż pół szklanki wdychanej wody. Objawy mogą pojawić się nawet 72 godziny po zdarzeniu, co może utrudniać ich zdiagnozowanie. Należą do nich wymioty, gorączka, trudności w oddychaniu i letarg. Naprawdę mam nadzieję, że nikt nigdy nie musi tego doświadczyć, ale mam nadzieję, że będę w stanie podnieść świadomość tego przerażającego stanu na wypadek, gdyby tak się stało - napisał kończąc swój wpis.

Czym jest wtórne utonięcie, tłumaczył również Marcin Bednerek, specjalista od chorób płuc w TVN 24. Specjalista podkreślił, że wtórne utonięcie spowodowane jest masywnym obrzękiem płuc, do którego dochodzi w czasie od 15 min do 72 godzin np. od uratowania tonącego: