Siódmy odcinek "Top Model" zakończył się porażką Michaela Mikołajczuka, który pożegnał się z programem. Dołączył do Oli Ławnik i Sebastiana Zawilińskiego, którzy odpadli z programu w szóstym odcinku.

Siódmy odcinek "Top Model" zaczął się od... kłótni. Uczestników dopadła już rutyna codziennego dnia i zaczęły się kłótnie o sprzątanie w domu modelek. Panowie zarzucali paniom, że im nie pomagają, co wywołało dodatkowe spięcia. Potem jednak wszyscy musieli się skupić na zadaniach.

Pierwsze zadanie w siódmym odcinku "Top Model"

Anna Jurgaś i Michał Kuś przygotowali dla uczestników pierwsze zadanie, które odbywało się w metrze. Jakie? Uczestnicy na każdej ze stacji musieli wysiąść z pociągu i wybrać z wieszaków ubrania, które pasowały do motywów danego przystanku. Pierwsza z nich to "Stacja Biznes". To jednak nie wszystko. Modele i modelki musieli zdążyć wsiąść do pociągu z powrotem, gdzie odbywała się mini sesja. Druga stacja to "Stacja Fashion" i 2 minuty na wybranie stylizacji. Ostatni z motywów to "Czerwony dywan". Niestety czworo panów: Andre, Jakob, Samuel i Michael, nie zdążyli wsiąść do pociągu, co oznacza, że nie wykonali zadania. Ostatecznie najlepsza okazała się Magdalena Stępień, która będzie miała możliwość przeprowadzenia akcji specjalnej w serwisie Glamour.

Drugie zadanie w siódmym odcinku Top Model

Uczestnicy musieli podzielić się na grupy, aby przygotować pokazy mody. Pierwszą z nich tworzyli Karolina Pisarek, Kamila Ibrom, Jakob Kosel, Samuel Kowalski i Michael Mikołajczuk. Wspólnie udało im się przygotować pokaz pod hasłem "Gladiatorzy". Druga - Karolina Gilon, Andre, Radek Pestka, Natalia Gulkowska i Magda Stępień - zaprezentowali bardziej artystyczny pokaz. Efekt finalny oceniał gość specjalny - topmodelka Kasia Struss. Wspólnie z Michałem Pirógiem zdecydowali, że zespół numer dwa okazał się lepszy.

Trzecie zadanie w siódmym odcinku Top Model

Uczestnicy musieli się wykazać w sesji sportowej. Osoby z grupy, która przegrała w poprzednim zadaniu, miały mniej czasu na to wyzwanie. A nie było ono proste - na 5 zdjęciach mieli zaprezentować się w 5 dyscyplinach sportowych m.in. w skoku w dal czy skoku przez kozła. W tym zadaniu najlepsi okazali się Andre i Karolina Pisarek.

Kto odpadł w siódmym odcinku Top Model?

Najsłabszy okazał się Michael Mikołajczuk, który nie poradził sobie na sesji sportowej. Model nie wykazał pokory i wdał się w dyskusję z jurorami. Uważał, że jego zdjęcia były najlepsze. Ale dobre zdanie o sobie nie wystarczyło. Jury było nieubłagane. Żałujecie, że odpadł Michael?

