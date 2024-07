Sebastian Zawiliński i Ola Ławnik - to oni odpadli z szóstego odcinka "Top Model". Wszyscy zastanawiali się, czy ten odcinek przebije poprzedni? Tydzień temu uczestnicy "Top Model" przeżyli niezwykłe emocje. Głównie ze względu na rozbieraną sesję, co do której nie wszyscy byli przekonani. Ostatecznie z programem musiała pożegnać się Jagoda Judzińska. Dlaczego tym razem padło na Sebastiana i Olę?

Szósty odcinek Top Model

Na początku uczestnicy spotkali się z trenerem personalnym, Tomaszem Oświęcimskim. Modele i modelki tuż po śniadaniu musieli wykonać trening pod okiem sportowca, który nie był dla nich zbyt łaskawy. Nie zabrakło słów krytyki, łez i drobnych spięć. Potem przyszedł czas na zadania.

Pierwsze zadanie w Top Model - odtworzenie kampanii

Uczestnicy musieli odtworzyć konkretne zdjęcie z kampanii perfum. W tym zadaniu modelom i modelkom towarzyszyły modelki znane z poprzednich edycji - Marta Sędzicka i Marcelina Strabel. Trzeba przyznać, że goście specjalni spodobali się męskiej części, którzy dawali z siebie wszystko. Paniom z kolei towarzyszyli dwaj przystojni modele, m.in. Michał Baryza. Najlepsza w tym zadaniu okazała się Karolina Pisarek, która otrzymała komplet kosmetyków i bon na zakupy w drogerii.

Drugie zadanie w Top Model - uczestnicy wcielają się w rolę osadzonych

Modele i modelki musieli wczuć się w rolę więźniów i odegrać krótkie scenki aktorskie. Uczestnikom show pomogli wczuć się w scenariusz Julia Pogrebińska i Marcin Perchuć. Aktorzy mieli bardzo trudny wybór, dlatego wskazali dwóch zwycięzców w tym zadaniu - Natalię Gulkowską i Andre Whyte'a. Nagrodą w tym zadaniu było spotkanie z najbliższymi. Wywołało to wiele wzruszeń.

Trzecie zadanie w Top Model - sesja łącząca motywy miłości i kina

Przed uczestnikami trzecie zadanie - artystyczna sesja w parach, której motywem przewodnim są kino i miłość. Te zdjęcia sprawiły wiele problemów Oli Ławnik, która nie mogła się skupić i wykonać poleceń fotografa. Modele i modelki starali się jak mogli, a jurorzy musieli wybrać najlepszy duet. Z każdej pary wybrali jedną zagrożoną osobę. Wśród nich znaleźli się Sebastian Zawiliński, Radek Pestka, Jakob Kosel, Michael Mikołajczuk, Ola Ławnik, Samuel Kowalski.

Kto odpadł w szóstym odcinku Top Model?

Ostatecznie wyjątkowo z programem pożegnały się dwie osoby. Najsłabsi okazali się Sebastian Zawiliński i Ola Ławnik. Michał Piróg raz w ciągu całej edycji może uratować jednego uczestnika. Tym razem tego nie zrobił.

Komu kibicujecie?

Z programem pożegnała się Ola Ławnik

Drugą osobą jest Sebastian Zawiliński

Marta Sędzicka była jednym z gości specjalnych

Towarzyszyła jej Marcelina Strabel

W drugim zadaniu uczestnikom pomagała Julia Pogrebińska

Oprócz aktorki pojawił się Marcin Perchuć