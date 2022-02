"Top Model": Olga Król zdradza, co się działo w programie. "To istna tragedia"

Olga Król była jedną z najbardziej charakterystycznych uczestniczek 10. edycji "Top Model". Modelka od początku programu wzbudzała skrajne emocje wśród widzów, którzy często krytykowali jej zachowanie. Dziewczynie zdarzało się odnosić do członków ekipy w niezbyt przyjemny sposób. Po jej odpadnięciu z programu znaczna część fanów show nie kryła ulgi. Z czasem Olga zaczęła wracać do tego, co działo się w trakcie nagrywania odcinków.

Przez chwilę Olga Król mogła cieszyć się wsparciem ze strony widzów "Top Model". Szczególnie po tym, jak zgodziła się na radykalną zmianę i fryzjer obciął jej długie włosy. Fani programu nie byli zadowoleni z tej metamorfozy. Później jednak zaczęła źle traktować innych uczestników, co nie spodobało się internautom.

"Top Model": Olga Król jest zażenowana swoim występem w programie. "Nie chcę już więcej tego oglądać"

Widzowie "Top Model" szybko przestali pałać sympatią do Olgi Król. Szczególnie po tym, jak uczestniczka 10. edycji potraktowała Kacpra. Modelka była wyraźnie niezadowolona tym, że musiała współpracować z kolegą z show i postanowiła otwarcie to pokazać. W jednym z odcinków podzieliła się kilkoma przykrymi uwagami na temat modela. Chociaż sytuacja ta zszokowała zarówno fanów produkcji, jak i innych członków ekipy, to Olga zaznaczyła, że niczego nie żałuje i nie zamierza nikogo przepraszać za swoje słowa.

Z czasem jednak najwyraźniej modelka zrozumiała, że jej zachowanie w "Top Model" nie było odpowiednie. Po odpadnięciu z 10. edycji zdobyła się nawet na przeprosiny i stwierdziła, że zmieniła swoje spojrzenie na wiele spraw. Uczestniczka show zaznaczyła, że zaczęła skupiać się przede wszystkim na tym, by pozostać empatyczną i miłą osobą. Swoje okropne komentarze, które wypowiedziała pod adresem Kacpra, uznała za błąd.

Obecnie Olga Król rozwija karierę modelki i jest aktywna w mediach społecznościowych. Przyznała, że niedawno obejrzała odcinki "Top Model", w których się pojawiła i była zszokowana tym, jak potrafiła się wówczas zachować. Uczestniczka 10. edycji popularnego show dała jasno do zrozumienia, że jej charakter uległ od tego czasu zmianie. Dodała, że nie ma zamiaru więcej wracać do swojej przygody z programem TVN.

Pewnego dnia naszła mnie ochota na obejrzenie powtórki "Top Model". Dramat. Moje zachowanie w tym programie to istna tragedia. Po kilku odcinkach wyłączyłam to i powiedziałam sobie, że nie chcę już więcej tego oglądać. I nie chcę być już taką dziewczyną, jaka była w programie. Gdy ja sama, moi znajomi oraz ludzie, którzy na co dzień mnie poznają porównujemy to, co było właśnie podczas programu, a to jak jest teraz - nie dowierzamy. Najbardziej nie dowierzam ja sama - napisała na Instagramie.

Okazało się, że Olga Król zaczęła nawet żałować udziału w programie. Wcześniej wydawało jej się, że jest osobą bez wad, na której wiecznie powinna być skupiona uwaga całego otoczenia. Dopiero później zrozumiała, jak bardzo się myliła. Dodała jednak, że pojawienie się w "Top Model" nauczyło jej pewnych rzeczy i bez tego doświadczenia nie mogłaby się rozwinąć.

Do pewnego etapu w życiu wydawało mi się, że wszystko wiem najlepiej, że świat będzie się kręcił dookoła mnie, że jestem "super" - co oczywiście jest absurdem. Codziennie staję się lepszą wersją siebie, codziennie uczę się sama siebie i poznaję się na nowo. Nawet jeśli mam dni zwątpienia w siebie - staram się myśleć pozytywnie, bo wiem, że to, co robię teraz - z pewnością zaowocuje to w przyszłości. Przyznam szczerze, że nawet przez pewien czas żałowałam, że wzięłam udział w programie. Czułam, że być może zmarnowałam swoją szansę - ALE... NIC BARDZIEJ MYLNEGO. To najlepsze, co mogłam dla siebie zrobić. Poznałam wiele ludzi, którzy pomogli mi się ukształtować - wyjaśniła.

