"Top Model": Olga Król wydała oświadczenie! Jak komentuje swoje zachowanie w programie?

Olga Król z "Top Model" przeprosiła za swoje zachowanie. Początkująca modelka w ostatnią środę odpadła z programu TVN, a teraz opublikowała na Instagramie nowy wpis, w którym komentuje to, co powiedziała o Kacprze. Olga Król po raz pierwszy przyznała, że żałuje swojego zachowania wobec kolegi.

Sprawdźcie, co dokładnie napisała Olga z "Top Model" i jak na jej oświadczenie zareagowali internauci!

Olga Król z "Top Model" od samego początku wzbudza ogromne emocje wśród fanów programu TVN. Początkowo wszyscy współczuli modelce, która zgodziła się na radykalną metamorfozę i pozwoliła mocno ściąć swoje długie włosy. Internauci ostro krytykowali fryzjera, który radykalnie skrócił włosy Olgi, a samą uczestniczkę mocno wspierali. Niestety, w jednym z ostatnich odcinków wydarzyło się coś, przez co fani "Top Model" zmienili zdanie o Oldze i zaczęli mocno ją krytykować.

Olga zszokowała swoim zachowaniem podczas sesji zdjęciowej, w której wzięła udział razem z Kacprem. Uczestniczka była wyraźnie niezadowolona, że musi z nim pozować i nie szczędziła mu okropnych komentarzy.

Instagram/x-news

Olga podczas panelu powiedziała słowa, które oburzyły pozostałych uczestników, a samego Kacpra doprowadziły do łez.

Uczestnicy powiedzieli Oldze, że ostro przesadziła, jednak sama modelka cały czas utrzymywała, że niczego nie żałuje. Sytuacja powtórzyła się w ostatnim odcinku "Top Model", w którym na początku programu pokazano, jak Olga przekonuje, że nie zamierza przeprosić Kacpra.

Teraz wszystko wskazuje na to, że Olga Król zmieniła zdanie w sprawie nieprzyjemnej sytuacji i przeprosiła za swoje zachowanie!

Zastanawiałam się nad tym, czy pisać ten post i czy warto wracać do pewnych sytuacji pokazanych w programie.

Czuję się źle z tym, co powiedziałam. Sądziłam, że szczerość jest najlepszym wyjściem w każdej sytuacji. Dziś wiem, że ważniejsza jest empatia, szacunek dla drugiego człowieka. Ta lekcja nie była przyjemna i myślę, że już na zawsze zostawi we mnie swój ślad.

Teraz mam okazję przeżywać program z zupełnie innej perspektywy - jako widz. Mam świadomość tego, że popełniłam błąd, a słowa, które wypowiedziałam powinny paść w zupełnie innym miejscu, w zupełnie inny sposób.

Jedyne co mogę zrobić teraz to przeprosić i zapewnić, że dzisiaj postąpiłabym inaczej. W programie poznałam wspaniałych ludzi i nigdy celowo nie skrzywdziłabym żadnego z nich- napisała na Instagramie.