"Top Model": Kacper odpowiada Oldze! "Warto się zastanowić zanim się coś powie"

Po ostatnim odcinku "Top Model" w sieci znów zrobiło się gorąco wokół Olgi Król, a wszystko za sprawą jej zachowania wobec Kacpra Jasińskiego, z którym pozowała podczas jednej z sesji. Uczestniczka nie szczędziła mu przykrych słów, twierdząc m.in. że... śmierdziało mu z buzi. Widzowie ostro ją zaatakowali, postanowiła więc obronić się. Głos w sprawie zabrał również sam Kacper. Jak się czuje?

Podczas środowego odcinka "Top Model" Olga i Kacper jako para wzięli udział w sesji z Janem i Lenką Klimentami. Na początku ich współpraca układała się dobrze, jednak potem Król zaczęła narzekać na chłopaka:

Podczas panelu z jurorami, którzy wytknęli jej nieprofesjonalne zachowanie, odpowiedziała:

Jej słowa rozzłościły nie tylko pozostałych uczestników show, ale i widzów! Olgę skrytykował m.in. Marcin Tyszka, ale i gwiazdy poprzednich edycji "Top Model". Król zabrała więc głos na swoim Instagramie:

Miałam nie poruszać tego tematu, nie tłumaczyć się i niczego nie wyjaśniać, bo ten kto ma wiedzieć jaka jest prawda, ten wie. Odwołując się do sytuacji zaistniałej podczas najnowszego odcinka Top Model, chciałabym wyjaśnić kilka ważnych kwestii Nigdy nie życzę nikomu źle, nigdy też nie miałam zamysłu i parcia na to, aby poniżyć kogoś w celu "wybielenia" siebie samej. Nie mam też tendencji do kłamstwa na czyjś temat. Ludzie na świecie są różni- jedni lubią szczerość i otwartość, innych zaś boli to, że ktoś powie im co myśli prosto w oczy. Zawsze byłam, jestem i będę sobą. Bez owijania w bawełnę, bez sztuczności i zbędnego "słodzenia". 🙈 Istnieją pewne granice, których się nie powinno przekraczać. Czytam wszystkie Wasze spostrzeżenia na ten temat i dziękuję za czas, który poświęciliście na napisanie własnej opinii. Wychodzę z założenia, że jeśli coś nas dręczy lub nam przeszkadza- warto o tym mówić a nie tłumić w sobie negatywne emocje, które prowadzą do niepotrzebnych nieporozumień. Niektórzy powinni uderzyć się w piersi i przyznać przed samymi sobą. Jesteśmy ludźmi, mamy prawo do popełniania błędów. Zaistniałą sytuację niech każdy z Was interpretuje jak chce; ja jednak poczułam wewnętrzną potrzebę przedstawienia Wam swoich myśli. - napisała Król.