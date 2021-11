"Top Model": niebezpieczny wypadek na planie show. Jeden z modeli omal się nie udusił

Najnowsza, 10, edycja "Top Model" wzbudza wśród widzów wiele skrajnych emocji, jednak najnowszy odcinek hitu TVN sprawił, że w sieci zawrzało. Podczas jednej, z pozoru niewinnych konkurencji, jeden z uczestników show omal się nie udusił. Poznajcie szczegóły.

Jeden z uczestników "Top Model" omal nie udusiła się na planie programu

Widzowie "Top Model" nie mogą narzekać na brak emocji, jednak to, co mogą podziwiać w 10. edycji kultowego show sprawia, że ten sezon został okrzyknięty jednym z najbardziej kontrowersyjnych w historii programu. Już podczas emisji odcinków z castingów do programu, w sieci zawrzało. W show pojawili się m.in. syn księdza, mieszkaniec domu dziecka, żona ministra, były narkoman, chłopak bez nóg, czy transpłciowa uczestniczka. Później było jeszcze ciekawiej.

Byliśmy świadkami sesji z uroczymi i chętnymi do współpracy alpakami, co wzburzyło widzów, a nawet doprowadziło do wydania przez stację TVN oświadczenia w sprawie "skandalu". Później ogromne emocje wzbudziły metamorfozy uczestników, w tym drastyczne obcięcie włosów Olgi. W późniejszych odcinkach doszło do kolejnego, szeroko komentowanego incydentu. Olga doprowadziła Kacpra do łez, a fani show nie pozostawili na niej suchej nitki. Jednak to, co wydarzyło się w najnowszym odcinku show, zmroziło krew w żyłach nie tylko uczestników, ale też jurorów i widzów "Top Model".

Jak w każdej edycji "Top Model", również w 10. osłonie programu na uczestników czekało wiele trudnych, sprawdzających ich motywację, energię, determinację i siłę wyzwań. W poprzednich sezonach mogliśmy podziwiać m.in. sesję na wysokości, czy pod wodą. Tym razem aspirujący modele i modelki zostali postawieni przed pokazem mody na szpilko-wrotkach, sesją z jadowitymi owadami, czy rozbieranymi zdjęciami. Również w najnowszym odcinku show nie zabrakło kreatywnych zadań.

Uczestnicy musieli wziąć udział w sesji zdjęciowej w basenie. Nie spodziewajcie się jednak płetw, czy imponujących skoków do wody, tym razem modele i modelki mieli za zadanie unosić się na tafli wody przy pomocy... wielkich balonów wypełnionych powietrzem. I choć dla wielu graczy to była świetna zabawa, a także możliwość zaprezentowania się w niecodziennych pozach, to dla jednego z nich sesja omal nie zakończyła się tragedią. Podczas wykonywania zdjęć Kacper stracił przytomność!

- On chyba nie ma tlenu- zaczęła krzyczeć Joanna Krupa. - Na co czekacie? Weźcie go! Patrz, on nieprzytomny. Szybko otwierajcie ten zamek! - dodała.

Akcja była natychmiastowa. Ekipa jak najszybciej wydobyła Kacpra z potrzasku.

- Ciężko było - mówił ledwo przytomny Kacper.

Pomimo niebezpiecznego incydentu produkcja jednak nie zrezygnowała z koncepcji sesji, a pozostali uczestnicy dzielnie walczyli o każdą klatkę w wielkiej, plastikowej kuli.

Kolejne zadania były jeszcze bardziej emocjonujące. Najpierw modele i modelki musieli wcielić się w stylistów i projektantów. Uczestnicy w duetach tworzyli stylizacje sobie na wzajem, a także transparenty zachęcające do kupowania ubrań z drugiej ręki. Następnie walczyli nie tylko o sesję w kultowym magazynie "Vogue", ale też udział w Fashion Weeku, dlatego też ta konkurencja wymagała od nich nie tylko fotogeniczności, umiejętności pracy z zagranicznym klientem, ale też elastyczności.

Dzięki determinacji i ciężkiej pracy aspirujący modele i modelki poradzili sobie śpiewająco. Niestety, Arek, Ola i Dominika stanęli jako zagrożona trójka. I gdy wydawać by się mogło, że ich sytuacja jest patowa, to właśnie Dominika dostała drugą szansę i to ona dołączy do Weroniki, Nicole, Kacpra, Mikołaja i Julii podczas Fashion Weeku w Pradze. Tym samym z show pożegnali się Ola i Arek.

