Echa kontrowersyjnej metamorfozy Olgi w ostatnim odcinku "Top Model" nie cichną długo po zakończeniu emisji odcinka. Dziewczyna nie mogła zaakceptować swojego nowego wyglądu, a internauci pisali wprost, że została "oszpecona".

Początkowo podeszłam do tego "na luzie". Powiedziałam sobie, że co ma być to będzie, odwrotu nie ma. Później morze wylanych łez. Codzienne układanie nowej fryzury przyprawiało mnie o dreszcze. Długo zajęło mi zaakceptowanie nowej siebie. Dotychczas nie zdawałam sobie sprawy, jak wiele pewności siebie dodają nam włosy ???????? - pisała szczerze Olga.