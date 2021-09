"Top Model 10": Sophia Mokhar wyznaje: "Jestem kobietą transpłciową"

Sophia Mokhar zaintrygowała jurorów podczas 2. odcinka "Top Model". Na castingu zachwyciła doskonałą prezencją. W trakcie przesłuchania przez jurorów zdradziła swoją tajemnicę i przyznała, że jest kobietą transpłciową:

Jak byłam mała, to co noc jak zasypiałam, marzyłam o tym, że urodzę się dziewczynką - wyznała przed kamerami.

Sophia z "Top Model" opowiedziała o swojej drodze do zmiany płci, braku akceptacji ze strony rodziców i przełomowym momencie, w którym postanowiła zawalczyć o siebie. Poznajcie niezwykłą historię uczestniczki "Top Model 10".

Sophia Mokhar z "Top Model" jest kobietą transpłciową

10. edycja "Top Model" pełna jest niezwykłych osobowości ale również wzruszających historii. Widzowie z pewnością pamiętają inspirujący casting Bartosza Klocha, modela, który porusza się na protezach nóg. Potrzebował wielu lat, aby zaakceptować swoją niepełnosprawność, dziś podkreśla, że chce wykorzystać swój futurystyczny wygląd w świecie mody. Do programu dostał się również Mikołaj Krawiecki, syn księdza. Dziś swoją niezwykłą historię przedstawiła Sophia Mokhar.

Sophia Mokhar już od samego początku zwracała uwagę na castingowym korytarzu. Usłyszała komplementy, że jest w guście Joanny Krupy, ma niezwykłą sylwetkę i dobry wzrost. Sophia Mokhar od 6 lat mieszka w Warszawie, jednak pochodzi z Mińska z Białorusi. Ma 24 lata i trudną przeszłość. W "Top Model" wyznała, że jest kobietą transpłciową:

Od dzieciństwa pragnęłam zostać modelką, ale przez swoją sytuację nie byłam w stanie tego zrobić. Jestem kobietą transpłciową.

Przyznała, że o tym, że czuje się kobietą wiedziała już od najmłodszych lat:

To nie było tak, że obudzę się jednego dnia i "teraz będę kobietą" tylko to jest od samego dzieciństwa.

Jak Sophia Mokhar z "Top Model" miała na imię przed zmianą płci?

Sophia przyznała, że poważną decyzję o rozpoczęciu terapii hormonalnej podjęła tuż po maturze. Dziś jest szczęśliwie zakochana, jednak przed swoim partnerem ma tajemnicę:

Nawet mój chłopak nie wie, jak miałam na imię. Bo tym człowiekiem, którym mnie nazwali to nie byłam ja. Jak był bal maturalny to byłam zmuszona iść w męskich ciuchach. Powiedziałam "do widzenia" i nie zostałam na imprezę. Poszłam do domu, żeby przebrać się i przygotować do tego, aby wyjechać z Białorusi.

Sophia z "Top Model" nie miała wsparcia w rodzicach. Nie chcieli przyjąć do wiadomości, że czuje się kobietą:

Ja myślę, że moi rodzice nie chcieli tego rozumieć. Nie mogłam zacząć przemiany na Białorusi, bo nie byłam niezależna. Ja chciałam po prostu przyjść, powiedzieć: "Akceptujesz? Dobrze. Nie? To pa" i tak właśnie powiedziałam swojej mamie.

Na szczęście wsparcie miała u dziadków:

Fajnie wspominam czas u babci i u dziadka. Wtedy otrzymywałam pierwsze lalki, przebierałam się w różne stroje, jakieś obcasy, czułam, że tego mi brakuje. Ale to była parodia, ja nie chciałam parodii, ja chciałam rzeczywistości.

Sophia Mokhar z "Top Model" o zmianie płci

Dopiero decyzja o przeprowadzce do Polski była początkiem walki Sophi Mokhar z "Top Model" o swoje marzenia:

Jak przyjechałam do Polski mogłam zacząć swoją przemianę, pójść do seksuologa i zacząć terapię hormonalną. Pierwsza tabletka to było "Jestem taka kobieca"! Ale po 6 miesiącach były bardzo duże przemiany.

Sophia Mokhar przyznała, że nie jest jeszcze w pełni kobietą fizycznie i czeka na ostatnią operację. Dopiero teraz czuje, że jest sobą i doskonale czuje się w swoim ciele. Kasia Sokołowska podczas castingu do "Top Model" zapytała o to, jak Sophia czuje się ze swoim ciałem, bo czeka ją nie tylko zmierzenie się z zadaniami w programie ale również z odbiorem widzów i ich różnym światopoglądem.

- Czy Ty psychicznie uważasz, że jesteś na tyle silna i przygotowana, że sobie poradzisz?

- Jestem przykładem, żeby walczyć o swoje marzenia i że można. Przeszłam tak dużą drogę i tak dużo słyszałam, że myślę, że nic mnie nie dotknie.

Sophia Mokhar przeszła do kolejnego etapu "Top Model". W drugiej edycji programu na castingach pojawiła się Michalina Manios, która przyznała, że urodziła się jako hermafrodyta, co znaczy, że urodziła się posiadając zarówno męskie jak żeńskie narządy płciowe. Ona również odważyła się spełniać swoje marzenia związane z modellingiem w "Top Model". Wówczas doszła aż do wielkiego finału, ostatecznie zajmując trzecie miejsce. Widzowie poznali także historię Kamili Warzechy z 6. edycji, która urodziła się jako chłopiec.