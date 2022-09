"Top Model 11": na planie niezbędna była pomoc medyczna. Omal nie doszło do tragedii

W programie "Top Model" zakończyły się etapy castingów i bootcampu. Teraz wszystko jest już jasne - znamy finałową czternastkę, która zamieszkała w domu modeli i modelek. Trzeci odcinek dziewiątego sezonu show dostarczył widzom ogromną dawkę emocji! Kto zatem będzie dalej walczył o tytuł najlepszego modela lub modelki? Zobaczcie! Zobacz także: Olga Kaczyńska wygrała "Top Model" dziewięć lat temu. Wróżono jej światową karierę, ale wybrała inną drogę. Czym się zajmuje? Znamy finałową 14. programu "Top Model"! Po zakończeniu etapów castingów, przyszedł czas na bootcamp. Uczestnicy pojawili się w Cukrowni Żnin i zostali podzieleni na cztery grupy, ze względu na obowiązujące obostrzenia sanitarne, związane z pandemią koronawirusa. Pierwsza drużyna musiała zmierzyć się z sesją w kostiumach kąpielowych, a zdjęcia wykonał Mateusz Nasternak. Najmniej pewnie czuła się Karolina Kuczyńska, która stwierdziła, że nie jest tak szczupła jak pozostałe uczestniczki. Drugi zespół stanął przed obiektywem Macieja Piórko. W tej drużynie pojawił się Krzysztof Kaletka, znany z poprzedniego sezonu. Pomimo doświadczenia w programie, nie czuł się zbyt pewnie. Jednak to nie on otrzymał słowa krytyki od najbardziej surowego jurora, Marcina Tyszki. Tym razem oberwało się Magdzie, która zdaniem fotografa nie radziła sobie z pozowaniem. Pozujesz tak, jakbyś się naoglądała różnych magazynów dla panów, nie na tym polega moda - stwierdził Marcin Tyszka. Zadaniem trzeciej grupy było oddanie buntowniczego klimatu na zdjęciach. W tej ekipie pojawiła się między innymi modelka plus size, Agata Wiśniewska. Jednak największą uwagę jurorów zwrócił oczywiście Łukasz, który może pochwalić się bardzo...