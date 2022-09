Rodzina "Top model" po raz kolejny powiększy się! Niedawno dowiedzieliśmy się o ciąży Magdaleny Stępień, a teraz okazało się, że następna uczestniczka tego show spodziewa się dziecka. Co ciekawe, wiadomość o ciąży pięknej modelki, pojawiła się na profilu znanej aktorki - Aleksandry Hamkało, która także spodziewa się dziecka. Wygląda na to, że obydwie panie urodzą w podobnym czasie. Zobaczcie! Zobacz także: Suknie ślubne gwiazd w 2020 roku. Zobacz, jak prezentowały się znane panny młode: Martyna Wojciechowska, Agata Załęcka, Katarzyna Ptasińska... Gwiazda "Top model" jest w ciąży Baby boom opanował polski show biznes w 2020 roku i wygląda na to, że 2021 również będzie obfitował w narodziny! Jak właśnie możemy zobaczyć na instagramowym profilu Aleksandry Hamkało, już niedługo mamą zostanie Emilia Pietras - uczestniczka pierwszej edycji programu "Top model"! Aktorka pochwaliła się wspólnym zdjęciem z modelką, na którym obydwie panie pozują z już bardzo widocznymi, ciążowymi brzuszkami. Ale to będzie GANG 💥😵🧨 #nextone - napisała aktorka. Pod postem oczywiście pojawiły się gratulacje i ciepłe słowa od fanów: - Pięknie wyglądacie ❤️😘 powodzenia!💪- - Wyglądacie cudnie😍 - Can’t wait! @olahamkalo @emilkpp 🙈🔥🔥🔥 - Gratulacje 😍 Emilia Pietras wystąpiła w pierwszej edycji "Top model", którą mogliśmy oglądać ponad 10 lat temu. W programie dała się poznać jako niezwykle charyzmatyczna i ciekawa osoba, która była stawiana w gronie faworytek do zwycięstwa w show. Ostatecznie modelka odpadła niedługo przed finałem. Dziś jest szczęśliwą żoną (Pietras wyszła za mąż w sierpniu 2020), a już niedługo po raz kolejny...