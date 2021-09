"Top Model": Michał Piróg pokłócił się z uczestniczką: "Byłaś beznadziejna"

W środę 28. października został wyemitowany odcinek programu "Top model" , w którym gościem specjalnym była Anna Lewandowska ! Udział tak wspaniałej gwiazdy był dla uczestników ogromnym przeżyciem. Trenerka razem z pozostałymi członkami jury oceniała efekty ich pracy podczas zadania pod wodą. Co jeszcze się wydarzyło? Kto odpadł z programu? Zobaczcie! Zobacz także: Małgorzata Rozenek adorowana przez uczestnika w "Top Model"! Radosław Majdan musiał interweniować! "Top model": Anna Lewandowska jako gość specjalny programu! Jeden z uczestników mocno zaskoczył trenerkę! Za nami kolejny odcinek "Top model", w którym mogliśmy zobaczyć niezwykle trudne zadanie - uczestnicy musieli nagrać film pod wodą. Kilkoro z nich miało z tym duże problemy i chociaż na początku otuchy dodała im właśnie Anna Lewandowska, to jednak nie obyło się bez łez i ogromnego strachu. Lęk przed wykonaniem tego zadania w szczególności czuły Patrycja Sobolewska i Karolina Kuczyńska, a od tego zależało, kto pożegna się z programem. Niestety dziewczynom nie poszło najlepiej. Podczas panelu jurorskiego uczestnicy mogli już osobiście zobaczyć Annę Lewandowską! Jeden z uczestników, Mikołaj Śmieszek, postanowił bezpośrednio zwrócić się do trenerki i chyba nieco ją zaskoczył. Uczestnik przed wejściem w świat modelingu był piłkarzem i stwierdził: Gdybym ja w Bundeslidze bronił, to nie wiem, czy Robert by tyle nastrzelał - powiedział Mikołaj. Oczywiście po komentarzu Mikołaja na twarzy Ani Lewandowskiej pojawił się uśmiech, a wideo z jego udziałem, bardzo spodobało się trenerce. Jury oraz gwiazda odcinka musieli jednak podjąć decyzję, kto dzisiaj wygrywa, a kto niestety musi pożegnać się z...