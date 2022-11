Katarzyna Sokołowska po raz pierwszy pokazała twarz synka! Fani: "Bardzo do Pani podobny"

Katarzyna Sokołowska świętuje kolejny miesiąc swojego synka. Uwielbiana reżyserka pokazów mody, która w lipcu po raz pierwszy została mamą, opublikowała w mediach społecznościowych nowe zdjęcie maleństwa. Co więcej, gwiazda bardzo zaskoczyła swoich fanów, bo choć do tej pory skrupulatnie zakrywała twarz chłopczyka, tym razem pokazała jego śliczną buzię w całej okazałości! Internauci już wytypowali, w kogo wdał się Ivo. Zdjęcie synka Katarzyny Sokołowskiej to najsłodsze, co dziś zobaczycie!

Katarzyna Sokołowska pokazała twarz synka

Katarzyna Sokołowska nie przestaje zachwycać swoich fanów, którzy namiętnie śledzą życie 49-letniej jurorki "Top Model" w mediach społecznościowych. Co więcej, odkąd gwiazda została mamą, na jej Instagramie nie brakuje kadrów, na których możemy zobaczyć jak spędza czas z maluszkiem. Jak się okazuje, Ivo ma już za sobą pierwszą zagraniczną podróż czy wizytę na wystawie sztuki. I choć każde ze zdjęć z chłopczykiem wywołuje wśród obserwatorów Katarzyny Sokołowskiej niemałe poruszenie, dzisiejszy wpis gwiazdy rozbił bank! Dlaczego? Otóż Katarzyna Sokołowska postanowiła w końcu pokazać twarz synka. Przy okazji reżyserka pokazów mody poinformowała, że Ivo skończył już cztery miesiące, a także odwołała się do tematu in vitro.

- Nasz Synek kończy dzisiaj 4 miesiące. Jestem ze wszystkimi kobietami i mężczyznami matkami i ojcami, którzy domagają się swoich praw. In vitro daje szansę i nadzieję.

Co na to fani? Są zachwyceni! Internauci nie mogli oderwać wzroku od jego pięknych, olbrzymich oczu, a także zauważyli, że Ivo bardzo wyrósł. Zdaniem niektórych, synek Katarzyny Sokołowskiej zdecydowanie wdał się w mamę.

- Piękny ❤️ bardzo do Pani podobny 😍 - Śliczny 😍 dokładnie każda kobieta powinna mieć możliwość skorzystania z refundowanego In vitro. Ta metoda powinna być w pakiecie dostępna dla każdego. - Wszystkiego najwspanialszego dla Was❤️❤️ Ivo Lew rośnie jak na drożdżach 😍😍 a In Vitro powinno być zdecydowanie w pełni refundowane i objęte wsparciem ze strony systemowej 🙏 - Jest cudny! Ma takie piękne radosne oczy 😍 - Cudowny dzidziuś. P. Kasiu on ma Pani śliczne oczy 🥰🥰

Widzicie podobieństwo?

@kasiasokolowska_official, Instagram

