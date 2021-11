"Top Model 10": Adam i Nicole są parą po programie? Szokująca deklaracja uczestnika 

Za nami wielki finał 10. edycji "Top Model". W walce o wygraną stanęły trzy, piękne i utalentowane modelki. Każdy z widzów miał swoją faworytkę, jednak wygrać mogła tylko jedna z nich. Po zwycięstwie Dominiki w komentarzach pojawiła się burza. Jedni widzowie byli zszokowani i nie dowierzali tej wygranej, inni zaś twierdzili, że program to ustawka. Sprawdźcie jakie były reakcje fanów! "Top Model 10": Widzowie o finale: "Wielkie rozczarowanie..." W finale znalazły się trzy uczestniczki - Julia Sobczyńska, Dominika Wysocka oraz Nicole Akonchong. Wszystkie były świetnie przygotowane do wielkiego dnia, a także włożyły dużo pracy, żeby znaleźć się w miejscu, o którym marzą wszyscy uczestnicy edycji. Wielką wygraną okazała się być Dominika , która zajęła pierwsze miejsce. Choć i tak show skradła Julia, która tuż po finale oświadczyła się swojej partnerce . Dominika pytana o swoją wygraną skomentowała to krótko: Dzisiaj była ważniejsza rzecz - powiedziała Dominika. W czasie programu widzowie na bieżąco komentowali, co dzieje się na wybiegu. Fani programu z zaciekawieniem oglądali poczynania uczestników show oraz pokazy mody. Produkcja zaliczyła kilka wpadek , które zmieniły podejście wielu fanów do wyników. Nicole w czasie sesji, która odbyła się jeszcze przed finałem opowiadała o Dominice. Myślę, że Dominika na prawdę się zmieniła w tym programie. Dużo osób myślało, że ona jest po prostu ładną dziewczyną. A tutaj się okazało, że jest modelką. Może jest konkurencja, ale fajnie, że w finale są takie dwie osoby, które są bardzo różne. - powiedziała Nicole. Widzowie od razu zauważyli, że Nicole nie mówi o Julii i zaczęli doszukiwać się...